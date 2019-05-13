Супрун розвінчала міф про екстрену медичну допомогу (Колаж РБК-Україна)

Уляна Супрун пояснила, що стоїть за відмовою медпрацівників

Уляна Супрун розвінчала популярний міф про те, що працівникам швидкої медичної допомоги забороняють використовувати каталки для того, щоб перенести пацієнта. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Супрун розповіла, що українці часто стикаються з проблемою, коли на виклик до пацієнта приїжджає бригада екстреної медичної допомоги та при необхідності перенести хворого в автомобіль, посилаються на міфічний наказ МОЗ України про заборону використання каталок. Родичам хворого доводиться транспортувати їх власними силами.

"Каталка - зручний і виправданий спосіб транспортування пацієнта. Вона оснащена опорами, які складаються і повинна бути виготовлена з легких сплавів. Також вона повинна бути пристосована для проведення непрямого масажу серця і обладнана ременями фіксації пацієнта. Саме цей спосіб транспортування часто повинні використовувати бригади, що надають екстрену медичну допомогу. Для транспортування також використовують м'які ноші з ручками. Їх використання виправдане у випадку, коли каталки не поміщаються в приміщенні, наприклад, в будинку дуже вузькі ліфти або проходи", - пояснила Супрун і додала, що МОЗ України не видавало жодного наказу, в якому б лікарям швидкої допомоги було б заборонено використовувати каталку.

Супрун розвінчала міф про каталках (facebook.com/ulanasuprun)

"За табелем оснащення, кожна бригада, яка надає екстрену медичну допомогу, має каталки в автомобілі і повинна ними користуватися. Існує наказ про правила виклику бригад швидкої медичної допомоги. В ньому є пункт, де зазначено, що рішення про спосіб транспортування пацієнта повинен прийняти керівник бригади. Зміна рішення про транспортування (наприклад, не використовувати каталки) може бути виправдано певними ситуаціями. Наприклад, при показаннях, коли треба використовувати сидячу каталку або в "бойових" умовах - вузькі ліфти або інші архітектурні перешкоди", - дала роз'яснення керівник МОЗ.

Вона додала, що відмова у використанні каталки з посиланням на неіснуючий наказ, може бути пов'язаний тільки з упередженим ставленням. А каталки є в кожній машині швидкої допомоги і користуватися ними не забороняють.

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