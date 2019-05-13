Супрун развенчала миф об экстренной медицинской помощи (Коллаж РБК-Украина)

Уляна Супрун объяснила, что стоит за отказом медработников

Уляна Супрун развенчала популярный миф о том, что работникам скорой медицинской помощи запрещают использовать каталки для того, чтобы перенести пациента. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Супрун рассказала, что украинцы часто сталкиваются с проблемой, когда на вызов к пациенту приезжает бригада экстренной медицинской помощи и при необходимости перенести больного в автомобиль, ссылаются на мифический приказ МОЗ Украины о запрете использования каталок. Родственникам больного приходится транспортировать их собственными силами.

"Каталка - удобный и оправданный способ транспортировки пациента. Она оснащена опорами, которые составляются и должна быть изготовлена из легких сплавов. Также она должна быть приспособлена для проведения непрямого массажа сердца и оборудована ремнями фиксации пациента. Именно этот способ транспортировки зачастую должны использовать бригады, оказывают экстренную медицинскую помощь. Для транспортировки также используют мягкие носилки с ручками. Их использование оправдано в случае, когда каталки не помещаются в помещении, к примеру, в доме очень узкие лифты или проходы", - объяснила Супрун и добавила, что Минздрав Украины не выдавало ни одного приказа, в котором бы врачам скорой помощи было бы запрещено использовать каталку.

Супрун развенчала миф о каталках (facebook.com/ulanasuprun)

"По табелю оснащения, каждая бригада, которая оказывает экстренную медицинскую помощь, имеет каталки в автомобиле и должна ими пользоваться. Существует приказ о правилах вызова бригад скорой медицинской помощи. В нем есть пункт, где указано, что решение о способе транспортировки пациента должен принять руководитель бригады. Изменение решение о транспортировке (к примеру, не использовать каталки) может быть оправдано определенными ситуациями. К примеру, при показаниях, когда надо использовать сидячую каталку или в "тактических" условиях - узкие лифты или другие архитектурные препятствия", - дала разъяснение руководитель МОЗ.

Она добавила, что отказ в использовании каталки со ссылкой на несуществующий приказ, может быть связан только с предвзятым отношением. А каталки есть в каждой машине скорой помощи и пользоваться ими не запрещают.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун рассказала, как побороть приступ тяжелой тревоги.

А также рассказывали о том, что Супрун предостерегла украинцев об опасности инсульта.