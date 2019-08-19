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ЦВК зареєструвала більше половини нардепів нової Ради

Новини » Вибори 2019    19.08.2019 - 15:58
ЦВК зареєструвала більше половини нардепів нової Ради
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

ЦВК зареєструвала ще 93 народних депутатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні 19 серпня зареєструвала 93 народних депутата україни, обраних на позачергових виборах 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

За даними прес-служби, 47 зареєстрованих депутатів обрано за партійними списками, 46 - в одномандатних виборчих округах.

Серед зареєстрованих 38 депутатів від партії "Слуга народу":

  • Дмитро Разумков - №1,
  • Галина Янченко - №5,
  • Михайло Федоров - №6,
  • Олександр Ткаченко - №9,
  • Жан Беленюк - №10,
  • Михайло Радуцький - №18,
  • Данило Гетманцев - №20,
  • Сергій Кальченко - №24,
  • Єгор Чернєв - №26,
  • Павло Сушко - №28,
  • Юлія Діденко - №32,
  • Михайло Ананченко - №34,
  • Анна Коваленко - №35,
  • Ігор Кривошеєв -№37,
  • Артем Ковальов - №45,
  • Галина Третьякова - №54,
  • Дар'я Володіна - №65,
  • Оксана Гринчук - №67,
  • Олександр Сова - №70,
  • Роман Мулик - №73,
  • Євген Брагар - №76,
  • Олександр Салийчук - №79,
  • Андрій Клочко - №83,
  • Олександр Кабанов - №87,
  • Лада Булах - №89,
  • Олександр Мариковський - №91,
  • Ганна Колісник - №94,
  • Артем Нагаевский - №96,
  • Василь Мокан - №103,
  • Андрій Жупанин - №110,
  • Євгенія Кравчук - №112,
  • Неллі Яковлєва - №113,
  • Сергій Гривко - №114,
  • Петро Павловський - №115,
  • Олена Вінтоняк - №117,
  • Остан Шипайло - №120,
  • Совгиря Ольга - №122,
  • Павло Фролов - №126

Також ЦВК зареєструвала 1 депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя":

  • Юрій Павленко - №25.

Також ЦВК зареєструвала 3 депутата від партії "Європейська солідарність":

  • Софія Федина - №5,
  • Яна Зінкевич - №7,
  • Марія Іонова - №23.

Також ЦВК зареєструвала 5 депутатів від партії "Голос":

  • Сергій Рахманін - №8,
  • Ольга Стефанишина - №10,
  • Володимир Цабаль - №12,
  • Андрій Осадчук - №13,
  • Леся Василенко - №17.

Крім того, ЦВК зареєструвала депутатів, обраних в одномандатних округах:

  • Ірина Борзова - №14,
  • Геннадій Вацак - №16,
  • Володимир Захарченко - №31,
  • Юрій Корявченков - №33,
  • Роман Каптелов - №36,
  • Владислав Бородін - №38,
  • Сергій Северин - №39,
  • Олександр Трухін - №40,
  • Вадим Новинський - №57,
  • Сергій Магера - №58,
  • Михайло Лаба - №70,
  • Геннадій Касай - №74,
  • Євген Шевченко - №76,
  • Марина Нікітіна - №82,
  • Микола Бабенко - №90,
  • Скороход Ганна - №93,
  • Олександр Дубинський - №94,
  • Микола Галушко - №97,
  • Сергій Бунін - №98,
  • Олександр Дануца - №99,
  • Ігор Мурдій - №100,
  • Юрій Кузбит - №101,
  • Андрій Лопушанський - №125,
  • Артем Чорноморов - №131,
  • Степан Чернявський - №138,
  • Васильківський Ігор - №139,
  • Андрій Боблях - №145,
  • Анастасія Ляшенко - №148,
  • Олександр Ковальчук - №152,
  • Олександр Аликсийчук - №154,
  • Ігор Василів - №164,
  • Андрій Одарченко - №170,
  • Юрій Згребский - №172,
  • Дмитро Любота - №177,
  • Олександр Литвинов - №178,
  • Вікторія Вагнер - №183,
  • Ігор Марчук - №193,
  • Олег Арсенюк - №195,
  • Олена Лис - №201,
  • Максим Заремский - №202,
  • Георгій Мазурашу - №203,
  • Валерій Божик - №204,
  • Максим Зуєв - №207,
  • Валерій Зуб - №209,
  • Олександр Юрченко - №211,
  • Микола Тищенко - №219

Таким чином, станом на 19 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 238 народних депутатів України: 119 - обраних за партійними списками і 119 - обраних в одномандатних округах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія на засіданні 12 серпня зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Крім того, 14 серпня ЦВК зареєструвала ще 57 депутатів. А також на засіданні 16 серпня були зареєстровані ще 63 народних депутати.

Крім того , Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.

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