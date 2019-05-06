Супрун "рознесла" блогерів, які пропагують ЗСЖ: усі подробиці

Уляна Супрун "рознесла" блогерів, які пропагують здоровий спосіб життя. Вона вважає, що більшість таких "експертів" поширюють недостовірну інформацію, яка може зашкодити. Про це повідомляється в соціальній мережі Facebook.

За словами Супрун, раніше вченими був проведений аналіз, в ході якого з'ясувалося, що тільки в одному з дев'яти блогів інформація була науково обґрунтованою та відповідала критеріям провідних організацій в області здорового харчування.

Для дослідження обрали 9 топових блогів країни з кількістю фоловерів - понад 80 тисяч осіб. Далі був проведений аналіз публікацій на достовірність за проміжок часу з травня по червень 2018 року. Результати виявилися вельми плачевними.

Фото : (facebook.com/ulanasuprun)

Що ж було не так з популярними блогами?

Більшість з них висловлювали свою думку як факт.

Їхні поради не відповідали критеріям здорового харчування

Вони описували застереження до того чи іншого продукту, які можуть бути небезпечні для здоров'я.

Не надавали достовірних джерел інформації

"Зараз важко оцінити, які наслідки спричинило поширення рад з цих блогів. Зрозуміло точно, що автори будуть намагатися захистити своє право на свободу слова та вільне розповсюдження інформації. Втім, це ніяк не нівелює факту поширення брехні", - зазначає експерт.

Також Супрун зазначила, що на даний момент важливо критично ставитися до будь-якої інформації і не довіряти своє здоров'я кому попало.

Нагадаємо, Супрун розповіла, що робити при укусі тварини.

Раніше Супрун розповіла, як побороти страх перед публікою. За її словами, нервувати через виступ перед аудиторією - нормально, проте важливо навчитися контролювати свої емоції.

Ми писали, що Супрун зробила важливе попередження. Вона стверджує, що через звички підпалювати залишки рослин, суху траву або листя - страждає ціла екосистема.