Супрун "рознесла" блогерів, які пропагують ЗСЖ: усі подробиці

Супрун розкритикувала популярні блоги
Уляна Супрун "рознесла" блогерів, які пропагують здоровий спосіб життя. Вона вважає, що більшість таких "експертів" поширюють недостовірну інформацію, яка може зашкодити. Про це повідомляється в соціальній мережі Facebook.
За словами Супрун, раніше вченими був проведений аналіз, в ході якого з'ясувалося, що тільки в одному з дев'яти блогів інформація була науково обґрунтованою та відповідала критеріям провідних організацій в області здорового харчування.
Для дослідження обрали 9 топових блогів країни з кількістю фоловерів - понад 80 тисяч осіб. Далі був проведений аналіз публікацій на достовірність за проміжок часу з травня по червень 2018 року. Результати виявилися вельми плачевними.
Фото : (facebook.com/ulanasuprun)
Що ж було не так з популярними блогами?
"Зараз важко оцінити, які наслідки спричинило поширення рад з цих блогів. Зрозуміло точно, що автори будуть намагатися захистити своє право на свободу слова та вільне розповсюдження інформації. Втім, це ніяк не нівелює факту поширення брехні", - зазначає експерт.
Також Супрун зазначила, що на даний момент важливо критично ставитися до будь-якої інформації і не довіряти своє здоров'я кому попало.
Нагадаємо, Супрун розповіла, що робити при укусі тварини.
Раніше Супрун розповіла, як побороти страх перед публікою. За її словами, нервувати через виступ перед аудиторією - нормально, проте важливо навчитися контролювати свої емоції.
Ми писали, що Супрун зробила важливе попередження. Вона стверджує, що через звички підпалювати залишки рослин, суху траву або листя - страждає ціла екосистема.