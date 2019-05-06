Супрун "разнесла" блогеров, пропагандирующих ЗОЖ: все подробности

Супрун раскритиковала популярные блоги
Уляна Супрун "разнесла" блогеров, пропагандирующих здоровый образ жизни. Она считает, что большинство таких "экспертов" распространяют недостоверную информацию, которая может навредить. Об этом сообщается в социальной сети Facebook.
По словам Супрун, ранее учеными был проведен анализ, в ходе которого выяснилось, что только в одном из девяти блогов информация была научно обоснованной и отвечала критериям ведущих организаций в области здорового питания.
Для исследования выбрали 9 топовых блогов страны с количеством фолловеров - более 80 тысяч человек. Далее был проведен анализ публикаций на достоверность за промежуток времени с мая по июнь 2018 года. Результаты оказались весьма плачевными.
Фото : (facebook.com/ulanasuprun)
Что же оказалось не так с популярными блогами?
"Сейчас трудно оценить, какие последствия повлекло распространение советов из этих блогов. Понятно точно, что авторы будут пытаться защитить свое право на свободу слова и свободное распространение информации. Впрочем, это никак не нивелирует факта распространения лжи", - отмечает эксперт.
Также Супрун отметила, что на данный момент важно критически относиться к любой информации и не доверять свое здоровье кому попало.
Напомним, Супрун рассказала, что делать при укусе животного.
Ранее Супрун рассказала, как побороть страх перед публикой. По ее словам, нервничать из-за выступление перед аудиторией - нормально, однако важно научиться контролировать свои эмоции.
Мы писали, что Супрун сделала важное предупреждение. Она утверждает, что из-за привычки поджигать остатки растений, сухую траву или листья - страдает целая экосистема.