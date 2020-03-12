Супрун розповіла про дії при карантині: запасіться водою і ліками

Супрун розповіла про обов'язкові дії на час карантину в Україні через загрозу поширення коронавіруса
Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня. Уляна Супрун розповіла українцям, як правильно протистояти хворобі, якщо у вашому оточенні відбудеться спалах коронавіруса COVID-19. Що робити, якщо в Україну прийде епідемія коронавіруса - в матеріалі Styler.
Супрун радить не панікувати, а кооперуватися - з рідними, сусідами, друзями. Тобто з людьми, з якими ви регулярно перетинаєтеся в тих чи інших обставинах. Разом з ними потрібно ретельно продумати план дій, якщо серед вас станеться спалах хвороби.
"Подбайте про зв'язок зі своїм найближчим оточенням - членами сім'ї та близькими друзями. Всі повинні бути на зв'язку і відразу повідомляти, якщо відчувають проблеми зі здоров'ям", - рекомендує лікар.
Треба визначити, хто з ваших рідних та близьких може входити в "групу ризику". Тобто ті, у кого коронавірус може викликати смертельно небезпечні ускладнення.
"Зараз відомо, що в групі ризику коронавірусу літні люди, а також люди, які страждають серйозними хронічними захворюваннями: діабет, захворювання серця і легенів", - уточнила Супрун.
"Групу ризику" потрібно проінструктувати щодо заходів безпеки - обов'язково повинен бути контакт з сімейним лікарем, до якого можна буде негайно звернутися при підозрі.
Уляна Супрун нагадала про симптоми коронавірусної інфекції, які можуть проявитися від 2 до 14 днів після зараження. Це підвищення температури, кашель і задишка.
"Якщо помітили такі симптоми у себе, були в тісному контакті з людиною, яка мала ці симптоми, нещодавно були в регіоні, де поширюється хвороба - телефонуйте своєму сімейному лікарю!" - попередила медик.
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