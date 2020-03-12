Супрун рассказала о действиях при карантине: запаситесь водой и лекарствами

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта. Уляна Супрун рассказала украинцам, как правильно противостоять болезни, если в вашем окружении произойдет вспышка коронавируса COVID-19. Что делать, если в Украину придет эпидемия коронавируса - в материале Styler.

Супрун советует не паниковать, а кооперироваться - с родными, соседями, друзьями. То есть с людьми, с которыми вы регулярно пересекаетесь в тех или иных обстоятельствах. Вместе с ними нужно тщательно продумать план действий, если среди вас произойдет вспышка болезни.

"Позаботьтесь о связи со своим ближайшим окружением - членами семьи и близкими друзьями. Все должны быть на связи и сразу сообщать, если испытывают проблемы со здоровьем", - рекомендует медик.

Определите группы риска среди ваших близких

Нужно определить, кто из ваших родных и близких может входить в "группу риска". То есть те, у кого коронавирус может вызвать смертельно опасные осложнения.

"Сейчас известно, что в группе риска коронавируса пожилые люди, а также люди, которые страдают серьезными хроническими заболеваниями: диабет, заболевания сердца и легких", - уточнила Супрун.

"Группу риска" нужно проинструктировать по мерам безопасности - обязательно должен быть контакт с семейным врачом, к которому можно будет незамедлительно обратиться при подозрении.

Главные меры безопасности во время карантина

Следует создать список контактов организаций, которые помогут в чрезвычайных ситуациях - медучреждений, местных управлений здравоохранения, служб психологической поддержки.

Позаботьтесь о домашней аптечке. В ней должны быть обязательно жаропонижающие (ибупрофен, парацетамол), термометр и маска (для заболевшего).

Если у кого-то есть хронические болезни, нужно иметь запас своих лекарств в отдельном месте и инструкцию по их применению для других (если с человеком что-то случится).

Запаситесь лекарствами на 30 дней (обезболивающие, средства от расстройства желудка, антигистаминные).

Запаситесь водой на несколько дней, а также средствами по уходу за детьми и пожилыми.

Уляна Супрун напомнила о симптомах коронавирусной инфекции, которые могут проявиться от 2 до 14 дней после заражения. Это повышение температуры, кашель и одышка.

"Если заметили такие симптомы у себя, были в тесном контакте с человеком, который имел эти симптомы, недавно были в регионе, где распространяется болезнь - звоните своему семейному врачу!" - предупредила медик.

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