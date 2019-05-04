Щоб даремно не витрачали гроші: Супрун розповіла про мінеральні добавки

Уляна Супрун розповіла про мінеральны добавки (фото: РБК-Україна)

Супрун дала корисні поради про прийом мінеральних добавок

Уляна Супрун зазначила, що пити мінеральні добавки досить поширена практика. Щоб ви даремно не витрачали кошти і не нашкодили своєму здоров'ю – завжди необхідно консультуватися з лікарем перед тим, як пити будь-які добавки. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.

Супрун також підготувала інформацію про найбільш популярні мінерали.

Кальцій

Кальцій потрібен не тільки для здоров'я кісток. Він є сигнальною молекулою всередині клітини, кофактором багатьох ферментів. Рівень кальцію в крові має бути постійним. Ми повинні отримувати близько 1 г кальцію на добу.

Безпечні добавки кальцію? Краще пити цитрат кальцію, і пити його в декілька прийомів протягом дня дозами не більше 600 мг. Добавки кальцію взаємодіють з іншими ліками, у тому числі з антибіотиками, бисфосфатами і ліками проти гіпертензії. Крім цього, кальцій погіршує засвоєння добавок магнію, цинку і заліза.

Уляна Супрун розповіла про мінеральні добавки (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Чи допоможуть добавки кальцію від ламких нігтів і волосся? Ні. Нестача кальцію в організмі проявляється як втрата кальцію, а в крові його рівень постійний, тому ні на волосся, ні на шкіру це не може вплинути.

Ви можете знайти кальцій в молочній сироватці, молоці й кисломолочних продуктах, але не вершках або сметані, сирі типу пармезан, моцарелла і сулугуні. Також кальцій є у білокачанній, кольоровій і пекінській капусті.

Магній

Магній є кофактором майже 80% ферментів в нашому тілі. Він потрібний для утворення нейромедіаторів, а його нестачу пов'язують з серцево-судинними хворобами, діабетом, остеопорозом, гіпертензією, і неврологічними порушеннями.

Денна потреба в магнії - 3,6 мг/кг. Більшість добавок пропонує велику дозу. Але справа в тому, що магній має обмеження у засвоєнні. Магній поглинається в кишечнику пасивним і активним перенесенням. Активне означає, що є білок, який як перевізник, тягне іон магнію з кишечника в кров.

Уляна Супрун розповіла про мінеральні добавки (фото: pixabay.com)

Якщо ви хочете приймати магній, то пийте його невеликими дозами і окремо від кальцію і цинку, і поєднуйте з білковою і жирною їжею, цукром і коренеплодами - вони сприяють поглинанню магнію. А висівки, гриби, шпинат, горіхи і високі дози інших мінералів будуть перешкоджати засвоєнню магнію з добавок.

Магній міститься в усіх зелених овочах, зелені та крупах. Приміром, еквівалент добавкам з магнієм - це перлова або кукурудзяна каша зі шпинатом або пореєм і жменя горіхів і гарбузового насіння.

Цинк

Цей мікроелемент необхідний для роботи імунної системи, регуляції активності генів, загоєння ран і роботи мозку.

Добавки цинку ефективні в лікуванні тривалої діареї у дітей та її попередження і рекомендовані при кишкових інфекціях. Достатнє споживання цинку може уповільнити пов'язані з віком хронічні хвороби, остеоартрит, остеопороз і дегенерацію сітківки ока.

Нестача цинку може проявлятися у випаданні волосся, дистрофії нігтів (сильному спотворенні), еректильній дисфункції, відставанні розвитку у дітей, частих застудах.

Уляна Супрун розповіла про мінеральні добавки (фото: pixabay.com)

Кількість цинку, необхідного нам, залежить від віку та ваги, і коливається від 5 до 12 мг/добу. Цинк не запасається в нашому тілі - зайве виводиться з сечею. Доза 40 мг вважається безпечною. Добову дозу цинку слід прийняти за 2-5 прийомів.

Хронічне передозування цинку може призвести до нудоти, судом, проносу, ослаблення імунітету, порушення рівня ліпопротеїнів крові та анемії - до всього, що цинк має покращувати.

Шкідливі передозування цинком? Чоловіки, які споживають понад 100 мг цинку в день, мають в 2,3 рази вище ризик раку простати, ніж інші. Вагітним і годуючим пити добавки цинку слід тільки після консультації лікаря.

Ви можете знайти цинк в м'ясі, морепродуктах, бобових, гарбузових і конопляного насіння, какао та горіхах. Цинк у бобових та горіхах має низьку біодоступність, тому їх краще замочувати перед приготуванням або вживанням.

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