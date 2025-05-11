Суперовощ за 20 гривен, который непременно надо есть весной

Весна - это идеальное время для оздоровления организма после зимы, и один из лучших способов сделать это - включить в свой рацион шпинат.

Почему именно шпинат надо есть украинцам - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Этот зеленый листовой овощ не зря называют суперовощем: он содержит максимум полезных веществ, доступен по цене (в среднем 20 гривен за пучок) и прекрасно сочетается со многими блюдами.

Почему шпинат - настоящее весеннее сокровище

Шпинат богат витаминами A, C, K, а также фолиевой кислотой, железом, кальцием, магнием и антиоксидантами. Он поддерживает иммунную систему, улучшает состояние кожи и волос, способствует нормализации пищеварения и даже помогает бороться с весенней усталостью. Благодаря содержанию железа шпинат особенно полезен для людей, которые имеют пониженный уровень гемоглобина.

Кроме того, шпинат - это мощный источник клетчатки, что помогает нормализовать работу кишечника. Его рекомендуется употреблять как свежим, так и термически обработанным - в салатах, смузи, супах или гарнирах.

Идеальный выбор для диеты и детокса

Для тех, кто стремится сбросить лишние килограммы или очистить организм после зимы, шпинат станет незаменимым союзником. Он низкокалорийный, быстро насыщает и стимулирует обмен веществ. А еще - способствует снижению уровня холестерина.

Шпинат легко найти и просто готовить

Этот овощ продается практически на каждом рынке или в супермаркетах. Весной его можно купить очень недорого - всего за 15-25 гривен за пучок. Его легко мыть, нарезать и добавлять в любые блюда: от омлетов до пасты или зеленой выпечки.

Совет от нутрициологов

Диетологи советуют регулярно употреблять шпинат в период с марта по май - именно в это время он наиболее сочный, насыщенный витаминами и выращенный без большого количества химикатов.