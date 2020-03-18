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Україна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в масках

STYLERКоронавірус    18.03.2020 - 11:59
Україна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в масках
Карантин в Україні порушується (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні люди змушені порушувати через необхідність добиратися на роботу

Карантин в Україні тотально став порушуватися відразу ж після посилення обмежувальних заходів. Так, після закриття метро Київ і Харків став у заторах, люди в надії дістатися на роботу, вишиковуються у величезні черги, порушуючи дистанцію, ігноруючи вимоги для громадського транспорту "по 10 людей і всі в масках". Фото і відео порушень карантину - в матеріалі Styler.

Попри заклик залишатися вдома і працювати дистанційно багато жителів великих міст не мають такої можливості і змушені зранку їхати на роботу.

Величезну чергу сьогодні помічали в різних районах столиці, Міст Метро був повністю паралізований.

Україна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в маскахУкраїна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в масках

Україна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в масках

Україна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в масках

Київ через карантин поринув у транспортний колапс (фото: РБК-Україна, Facebook)

У маршрутках, трамваях та іншому транспорті люди їздять без масок. Транспорт набивається битком, ніхто цього не контролює.

Україна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в маскахУкраїна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в маскахУкраїна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в маскахУкраїна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в масках

У Києві переповнені маршрутки, тролейбуси і т. д. (фото: Київ Оперативний, ДТП Київ UA)

10 осіб, всі масках. Ну-ну

Опубліковано Світланою Мащенко Середа, 18 березня 2020 р.

Київ порушує карантин (відео: facebook.com)

У Харкові ситуація схожа - на дорогах затори, люди їздять на сходах трамваїв, норми дистанції між людьми, кількості пасажирів - не дотримуються.

Україна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в маскахУкраїна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в маскахУкраїна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в маскахУкраїна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в маскахУкраїна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в маскахУкраїна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в маскахУкраїна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в масках

У Харкові в транспорті порушується карантин (фото: соцмережі)

Харків теж їде на роботу

Опубліковано Світланою Мащенко Середа, 18 березня 2020 р.

Харків порушує карантин (відео: facebook.com)

Нагадаємо, що в Україні від коронавіруса 17 березня померла 33-річна жінка в Чернівецькій області, 13 березня в Радомишлі Житомирської області померла 71-річна жінка. Всього на 18 березня 14 підтверджених випадків COVID-19: 10 - Чернівецька область, 1 - Житомирська, 1 - Київська та 2 - Київ.

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