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У супермаркеті Києва охоронець побився з жінкою через маску: кого і як в підсумку покарали

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 22:05
У супермаркеті Києва охоронець побився з жінкою через маску: кого і як в підсумку покарали В Києві в магазині охоронець побив жінку (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві сталася бійка в супермаркеті між охоронцем і жінкою-покупцем, яка відмовлялася надіти маску на прохання сек'юріті. Інцидент в магазині на вулиці Берковецькій викликав масу обурення у суспільстві, і за фактом прикрої події було розпочато службове розслідування.

Про це 23 березня передає на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Сам конфлікт між відвідувачкою супермаркету і співробітником поліції охорони стався вчора. Правоохоронець кілька разів ударив жінку в голову. Клієнтка вирішила дати здачі - вона кинулася на кривдника, стала його штовхати та бити руками.

Бійка відбувалася на очах в інших покупців та працівників магазину. Один зі свідків зняв інцидент на відео, після чого ролик потрапив у мережу.

Як стало відомо пізніше, брутального охоронця, який застосував силу до жінки, звільнили.

Крім того, його безпосереднього керівника зняли з посади, а начальнику столичного управління поліції охорони була оголошена догана.

"Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправдані. Тому за даним фактом призначено службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Тепер співробітникам внутрішньої безпеки Нацполіції було доручено провести ретельну перевірку подій у київському супермаркеті.

Відео: В супермаркеті Києва охоронець вдарив жінку

Раніше повідомлялося, що в Одесі в магазині покупці влаштували бойовисько через маску, а сама подія потрапила на відео.

Також ми писали про те, що нещодавно в Житомирі охоронці в магазині ногами побили чоловіка, який зайшов погрітися.

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