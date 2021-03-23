У супермаркеті Києва охоронець побився з жінкою через маску: кого і як в підсумку покарали

У Києві сталася бійка в супермаркеті між охоронцем і жінкою-покупцем , яка відмовлялася надіти маску на прохання сек'юріті. Інцидент в магазині на вулиці Берковецькій викликав масу обурення у суспільстві, і за фактом прикрої події було розпочато службове розслідування.

Про це 23 березня передає на Facebook-сторінці " Київ Оперативний ".

Сам конфлікт між відвідувачкою супермаркету і співробітником поліції охорони стався вчора. Правоохоронець кілька разів ударив жінку в голову. Клієнтка вирішила дати здачі - вона кинулася на кривдника, стала його штовхати та бити руками.

Бійка відбувалася на очах в інших покупців та працівників магазину. Один зі свідків зняв інцидент на відео, після чого ролик потрапив у мережу.

Як стало відомо пізніше, брутального охоронця, який застосував силу до жінки, звільнили.

Крім того, його безпосереднього керівника зняли з посади, а начальнику столичного управління поліції охорони була оголошена догана.

"Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправдані. Тому за даним фактом призначено службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Тепер співробітникам внутрішньої безпеки Нацполіції було доручено провести ретельну перевірку подій у київському супермаркеті.

Відео: В супермаркеті Києва охоронець вдарив жінку