У Києві охоронець вдарив жінку в супермаркеті, але вона виявилася "не промах"
У Києві в одному з супермаркетів на вулиці Берковецькій стався конфлікт між покупцем і охоронцем. Співробітник охорони зробив жінці зауваження і попросив надіти маску, вона відмовилася і почалася бійка.
Про це розповіли в Telegram-каналі Київ Оперативний і опублікували відео.
Охоронець супермаркету кілька разів ударив жінку в голову. Клієнтка магазину також застосовувала силу і штовхнула його ногою. Під час одного з ударів жінка спіткнулася і впала на підлогу, але швидко піднялася і конфлікт продовжився.
Судячи по ролику, жінка попалася не з "боязких", вона кричала охоронцеві і теж била його руками.
"Ким би не була ця дама, але така поведінка співробітника поліції охорони неприпустима. Саме через таких охоронців нормальних правоохоронців називають мусо*ами", - підписали відео в пабліку.
В супермаркеті Києва охоронець вдарив жінку
Реакція українців не змусила себе чекати, вони відреагували на відео в коментарях.
- Жінка, яка вдарила чоловіка, і не важливо, хто він, поліцейський чи ні, автоматично перестає бути жінкою, а стає рівним з ним суперником. А далі вже вибачайте. Думати треба головою.
- З одного боку - згоден. Але він поліцейський і повинен бути стресостійким.
- Правильно було її скрутити й відвезти в РОВД. І оформити напад на співробітника при виконанні. Без рукоприкладства
- Будучи у формі, коп перегнув. Потрібно було її за таку поведінку особою в підлогу покласти й одягнути наручники, а потім виписати штраф за порушення карантинних норм та напад на співробітника при виконанні.
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