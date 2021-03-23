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В супермаркете Киева охранник подрался с женщиной из-за маски: кого и как в итоге наказали

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 22:05
В супермаркете Киева охранник подрался с женщиной из-за маски: кого и как в итоге наказали В Киеве в магазине охранник побил женщину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве произошла драка в супермаркете между охранником и покупательницей, которая отказывалась надеть маску по просьбе секьюрити. Инцидент в магазине на улице Берковецкой вызвал массу возмущения в обществе, и по факту досадного происшествия было начато служебное расследование.

Об этом 23 марта передает на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Сам конфликт между посетительницей супермаркета и сотрудником полиции охраны произошел вчера. Правоохранитель несколько раз ударил женщину в голову. Клиентка решила дать сдачи - она бросилась на обидчика, стала его пинать и бить руками.

Потасовка происходила на глазах у других покупателей и работников магазина. Один из свидетелей снял инцидент на видео, после чего ролик попал в сеть.

Как стало известно позже, брутального охранника, который применил силу к женщине, уволили.

Кроме того, его непосредственного руководителя сняли с должности, а начальника столичного управления полиции охраны был объявлен выговор.

"Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Теперь сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции было поручено провести тщательную проверку событий в киевском супермаркете.

Видео: В супермаркете Киева охранник ударил женщину

Ранее сообщалось, что в Одессе в магазине покупатели устроили побоище из-за маски, а само происшествие попало на видео.

Также мы писали о том, что недавно в Житомире охранники в магазине ногами избили мужчину, который зашел погреться.

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