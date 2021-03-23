В супермаркете Киева охранник подрался с женщиной из-за маски: кого и как в итоге наказали
В Киеве произошла драка в супермаркете между охранником и покупательницей, которая отказывалась надеть маску по просьбе секьюрити. Инцидент в магазине на улице Берковецкой вызвал массу возмущения в обществе, и по факту досадного происшествия было начато служебное расследование.
Об этом 23 марта передает на Facebook-странице "Киев Оперативный".
Сам конфликт между посетительницей супермаркета и сотрудником полиции охраны произошел вчера. Правоохранитель несколько раз ударил женщину в голову. Клиентка решила дать сдачи - она бросилась на обидчика, стала его пинать и бить руками.
Потасовка происходила на глазах у других покупателей и работников магазина. Один из свидетелей снял инцидент на видео, после чего ролик попал в сеть.
Как стало известно позже, брутального охранника, который применил силу к женщине, уволили.
Кроме того, его непосредственного руководителя сняли с должности, а начальника столичного управления полиции охраны был объявлен выговор.
"Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.
Теперь сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции было поручено провести тщательную проверку событий в киевском супермаркете.
Видео: В супермаркете Киева охранник ударил женщину
Ранее сообщалось, что в Одессе в магазине покупатели устроили побоище из-за маски, а само происшествие попало на видео.
Также мы писали о том, что недавно в Житомире охранники в магазине ногами избили мужчину, который зашел погреться.