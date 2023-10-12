"Супермама" Юлия Кичила рассказала, как адаптировать ребенка к саду. Этими правилами лучше не пренебрегать

Посещение детского сада является важной частью развития детей, которая помогает им приобрести разнообразные навыки и научиться адаптироваться к новым ситуациям и вызовам. Однако для того, чтобы адаптация и подготовка к посещению садика были легкими, а обучение эффективным - стоит следовать нескольким правилам.

Каким должно быть взаимодействие родителей и воспитателей, как помочь избежать стресса при первом посещении и как влияют домашние игры на дисциплину малышей, рассказала РБК-Украина (проект Styler) участница шоу "Супермама", lifestyle-блогер и основательница детского сада инновационного формата Юлия Кичила.

Взаимодействие родителей с воспитателями

В современном садике важно создать атмосферу, где ребенок чувствует себя комфортно и безопасно. Однако эта атмосфера зависит не только от работы воспитателей, но и их взаимодействия с родителями. Важно учитывать индивидуальные особенности ребенка и способствовать развитию его потенциала.

При поступлении в садик родители должны озвучить все нюансы, связанные со здоровьем, привычками и предпочтениями ребенка. Семейные ритуалы, режим дня, особенности характера, сильные и слабые стороны развития. Таким образом, воспитатели разработают свой индивидуальный подход для малыша.

Поэтому нельзя пренебрегать заполнением анкет, посещением праздничных событий и мероприятий в садике, регулярным общением с воспитателями и поощрения детей за их успеваемость на занятиях. От этого зависит качество образования, ощущение безопасности и комфорта во время пребывания в садике.

Легкая адаптация в садике

Сложность в адаптации и привыкания к посещению детского сада - проблема, которая известна всем родителям. К счастью, современные методики дошкольного образования предусматривают несколько простых правил, которые помогут уберечь малыша от страха и стресса.

Формирование положительных впечатлений о дошкольном учреждении. При первом посещении важно увлечь ребенка - показать садик, игрушки, площадку, рассказать какие сегодня будут занятия и игры.

Приближение домашнего режима к тому, что будет в садике. Заранее приучайте малыша к активному и насыщенному дню - игры, обед по расписанию, прогулки, коммуникация с другими детьми.

Формирование и развитие навыков самообслуживания. Для того чтобы ребенок не чувствовал себя заброшенным и растерянным, следует объяснить и показать, какие вещи теперь нужно делать самостоятельно, без помощи мамы или папы.

Пребывание в постоянной коммуникации с новыми детьми и взрослыми. Позаботьтесь, чтобы ребенок привык к новым знакомствам и постоянной активной коммуникации.

Поощрение и похвала за посещение садика.

Укрепление качества дошкольного образования домашними играми и упражнениями

Для того чтобы закрепить результаты развивающих игр и занятий в садике, обязательно нужно заниматься с ребенком дома. Пригодятся разные виды игр - аудиальные, вербальные, подвижные, социальные, настольные, которые не просто отвлекают от обучения и улучшают настроение, но и всесторонне развивают.

К примеру, для развития сенсорно-моторных способностей можно использовать крупы или кинетический песок. Развить речь и воображение помогут игры в слова, загадки, ассоциации, составление рифм, угадывание животных по звуку и т.д.

Следует помнить, что до 6 лет дети стремятся играть в "эгоцентрические" игры - по своим правилам. Поэтому когда мы предлагаем им игру по установленным правилам - это дисциплинирует и готовит ко взрослой жизни, в которой нужно соблюдать определенные нормы.