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Супермісяць або Квітковий Місяць: у травні українці побачать унікальне явище

STYLERЖиття    05.05.2020 - 13:22
Супермісяць або Квітковий Місяць: у травні українці побачать унікальне явище
Повний місяць у травні 2020 (фото: pixabay.com)

Астрологи розповіли, чого чекати українцям від унікального повного місяця в травні

Повний Місяць у травні наступить 7 числа о 13:46. Це унікальне астрономічне явище зможуть спостерігати й українці. Його ще називають "квітковим Місяцем".

У цей момент відстань між Землею і її супутником зведеться до мінімуму, і Сонце освітить Місяць своїми променями. Сам Місяць зійде в небі в 20:30, з цього моменту і можна буде добре побачити.

Назва "квітковий Місяць" бере свій початок зі Стародавньої Індії, там в цей час розквітали перші весняні квіти.

Астрологи кажуть, що саме у ніч на 7 травня можна загадати бажання, яке обов'язково збудеться. Для цього потрібно вийти на вулицю, подивитися на Місяць і уявити, як воно збувається в самих яскравих фарбах.

До речі, можна скористатися й іншим методом загадування потаємного бажання. Для цього напередодні ставлять склянку з чистою водою на підвіконня, щоб рідина набрала сили місячних променів. Вранці потрібно взяти склянку в руки, випити воду і подумати про загадане бажання.

За словами астрологів, місяць робить найсильніший вплив на все живе на Землі. Збільшується кровоточивість ран, хронічні захворювання і душевні розлади можуть загостритися.

Як ми раніше писали, метеоритний дощ Ета-Аквариди в цьому році зможуть спостерігати і українці.

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