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Суперлуние или Цветочная Луна: в мае украинцы увидят уникальное явление

STYLERЖизнь    05.05.2020 - 13:22
Суперлуние или Цветочная Луна: в мае украинцы увидят уникальное явление
Полнолуние в мае 2020 (фото: pixabay.com)

Астрологи рассказали, чего ожидать украинцам от уникального полнолуния в мае

Полнолуние в мае наступит 7 числа в 13:46. Это уникальное астрономическое явление смогут наблюдать и украинцы. Его еще называют "цветочной Луной".

В этот момент расстояние между Землей и ее спутником сведется к минимуму, и Солнце осветит Луну своими лучами. Сама Луна взойдет в небе в 20:30, с этого момента и можно будет его очень хорошо увидеть.

Название "цветочная Луна" берет свое начало из Древней Индии, там в это время расцветали первые весенние цветы.

Астрологи говорят, что именно в ночь на 7 мая можно загадать желание, которое обязательно сбудется. Для этого нужно выйти на улицу, посмотреть на Луну и представить, как оно сбывается в самых ярких красках.

Кстати, можно воспользоваться и другим методом загадывания сокровенного желания. Для этого накануне ставят стакан с чистой водой на подоконник, чтобы жидкость набрала силы лунных лучей. Утром нужно взять стакан в руки, выпить воду и подумать о загаданном желании.

По словам астрологов, полнолуние оказывает самое мощное воздействие на все живое на Земле. Увеличивается кровоточивость ран, хронические заболевания и душевные расстройства могут обостриться.

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