GlorytoHeroes: світом шириться флешмоб на підтримку збірної України

Депутат і журналіст Володимир Ар'єв закликав українців заходити на сторінку Чемпіонату EURO2020 і писати наступне:

Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!

Glory to Ukraine! Glory to heroes!

У перекладі це звучить так:

Героям слава! Це не політичне гасло або нацистський оклик, як Росія намагається переконати УЄФА. Власне, це частина історичного девізу, який надихає українців йти і перемагати. Перестаньте довіряти антиукраїнським фейкам і пропаганді, які поширює в Європі Москва і Газпром. У спорті немає місця брехні!

Слава Україні! Героям слава!

Зазначимо, що в мережі багато, хто підтримав Україну. Наприклад, Колишній міністр оборони і колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"УЄФА доручив Україні внести зміни до форми Євро 2020, прибравши політичне гасло" Героям слава "." Слава Україні "- це нормально, карта України з Кримом теж прийнятна. Росія вітала рішення - тому остаточно погодився з тим, що Крим - це Україна!" - написав він.

Скріншот з Twitter