У Києві на центральній станції метро розпочали ремонт ескалаторів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У години пік можливі затримки та скупчення людей

У Києві розпочались роботи з ремонту ескалаторів (усі 4 почергово) на станції метро "Майдан Незалежності", який триватиме до лютого 2021 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що у години пік можливі затримки та скупчення людей через навантаження на решту ескалаторів.

"У столичному метрополітені просять вибачення за незручності та запевняють, що зроблять усе можливе для прискорення робіт", - написали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Києві, біля однієї з центральних станцій метро сталася надзвичайна подія - під землю пішов асфальт прямо біля входу. Інцидент стався біля станції метро "Хрещатик" з боку вулиці Інститутської.

Нагадаємо, 4 січня, роботи київського метрополітену стався черговий збій. Надійшло анонімне повідомлення про замінування п'яти центральних станцій "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Театральна" і "Палац спорту". Так як це сталося в годину пік, пасажири опинилися заблоковані в підземці.