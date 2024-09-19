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Чем полезны груши, а кому их есть нельзя: правда о популярном осеннем фрукте

Четверг 19 сентября 2024 19:06
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Чем полезны груши, а кому их есть нельзя: правда о популярном осеннем фрукте Фото: Полезны ли для организма груши (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Груши - это осенние фрукты, которые очень популярны в Украине. Эти плоды обладают многими полезными свойствами, но есть их можно не всем людям.

Почему нужно есть груши, а кому они противопоказаны - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В чем польза груш

Богатые клетчаткой

Груши содержат значительное количество пищевых волокон, которые улучшают пищеварение, помогают в профилактике запоров и поддерживают здоровье кишечника.

Низкая калорийность

Груши содержат мало калорий, поэтому их можно включать в рацион для тех, кто стремится контролировать вес.

Источник витаминов и минералов

Груши богаты витаминами С, К и группой В. Витамин С действует как антиоксидант, помогая укрепить иммунитет, а витамин К способствует здоровью костей и нормализует свертываемость крови.

Также в грушах есть калий, который важен для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Антиоксиданты

В грушах содержатся антиоксиданты, такие как флавоноиды и каротиноиды, помогающие бороться со свободными радикалами, защищая клетки от повреждений и снижая риск развития хронических заболеваний.

Снижение уровня холестерина :

Пищевые волокна груш помогают снижать уровень "плохого" холестерина, что положительно влияет на здоровье сердца.

Гидратация организма

Груши обладают высоким содержанием воды (около 84%), что помогает поддерживать уровень гидратации организма, особенно в жаркую погоду.

Улучшение здоровья сердца

Калий и содержащиеся в грушах антиоксиданты помогают поддерживать здоровье сердца, снижая риск инфарктов и инсультов.

Противовоспалительное действие

Груши обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспалительные процессы в организме, что важно для профилактики хронических заболеваний.

Кому груши не рекомендуется употреблять

Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта

Груши содержат большое количество клетчатки, что может вызвать вздутие или дискомфорт у людей с гастритом, язвой или колитом.

При аллергии

Некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на груши, которая проявляется сыпью, зудом или отеками.

Людям с синдромом раздраженного кишечника (СПК)

Из-за содержания сорбита (сахарный спирт) в некоторых сортах груш они могут вызвать дискомфорт и вздутие.

Детям до одного года

Для грудных детей груша может быть тяжелой для переваривания, особенно в сыром виде.

Людям с диабетом

Хотя груши имеют низкий гликемический индекс, их не следует употреблять в больших количествах во избежание повышения уровня сахара в крови.

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В материале использованы данные с сайтов Health, Nutrition, Eat this, not that.

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