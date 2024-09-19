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Что есть осенью, чтобы не болеть? 5 топ-продуктов для укрепления иммунитета

Четверг 19 сентября 2024 13:04
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Что есть осенью, чтобы не болеть? 5 топ-продуктов для укрепления иммунитета Фото: Какие продукты важно есть осенью (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Осень - это период холода и простуд. Но болезней можно избежать, если добавить в рацион всего пять продуктов-суперфудов, которые укрепят иммунитет.

Что именно нужно есть прохладными осенними днями, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wales Online.

Что нужно есть осенью для здорового организма

Диетолог Керри Бисон сказала, что некоторые основные ингредиенты, которые вы можете добавлять в свои блюда в прохладные месяцы, помогают вашему организму укрепить иммунитет.

Куркума

Куркума - это отличная специя, которую стоит потреблять больше в осенне-зимний сезон. Наиболее активным компонентом куркумы является куркумин, обладающий антиоксидантными, противовоспалительными и противовирусными свойствами. Чтобы убедиться, что ваше тело усваивает его эффективно, лучше всего соединить с маслом и черным перцем. Попытайтесь добавлять его в разогревающие блюда, такие как супы и карри.

Чеснок

Чеснок - это еще одна отличная домашняя специя, которую всегда нужно иметь в своем шкафу в прохладные месяцы. Обычный ингредиент содержит соединение под названием алицин, обладающее антиоксидантным, антибактериальным и противовирусным действием, что делает его обязательным в вашем наборе средств для повышения иммунитета.

Имбирь

Имбирь - это всеми любимая специя и не зря. Имбирь имеет целый ряд преимуществ для здоровья. Это один из самых эффективных естественных методов облегчения тошноты, когда у вас грипп, а также он наполнен антиоксидантами, защищающими ваше тело от вредных бактерий.

Также имбирь также обладает противовоспалительными, антибактериальными и противовирусными свойствами, и было показано, что он помогает укрепить вашу иммунную систему, что делает его ключевым ингредиентом для холодных месяцев, когда распространяется простуда.

Корица

Корица является не только вкусным дополнением к еде и горячим напиткам в праздничный период, но может помочь защититься от этих неприятных зимних болезней. Наполненная двумя активными соединениями – коричным альдегидом и эвгенолом, обладающими антиоксидантными, противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами, корица является отличным ингредиентом для ваших зимних грелок. Добавляйте к тушеным яблокам, соленым и согревающим напиткам.

Ферментированные продукты

70% наших иммунных клеток фактически находятся в кишечнике, поэтому его состояние является ключевым для хорошо функционирующей иммунной системы. Полезные бактерии в кишечном микробиоме взаимодействуют с иммунной системой, помогая регулировать ее функцию. Ферментированные продукты, такие как живой йогурт, кимчи, соленые огурцы и квашеная капуста содержат много полезных бактерий, поэтому включите их в свой рацион в течение осенне-зимнего периода.

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