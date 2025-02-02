Повлияет на на состояние глаз, сердца и костей. Вот 7 причин, почему стоит есть пекинскую капусту
Пекинская капуста - недорогой овощ, который можно использовать по-разному. Прекрасно подходит как в сырых салатах, так и в вареных или маринованных блюдах. Его стоит потреблять круглый год, поскольку он богат ценными питательными веществами. Он поддерживает здоровье сердца, защищает зрение и кости, а также безопасен для диабетиков и больных подагрой.
Чем еще полезна пекинская капуста, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Что известно о пекинской капусте?
Пекинская капуста является одним из популярных овощей, которые используются для приготовления знаменитого корейского ферментированного блюда - кимчи. Ее можно есть вареной, сырой и маринованной.
Покупая капусту, выбирайте твердые овощи с зелеными листьями без пожелтения и дырок. Часто традиционно выращенную пекинскую капусту можно обрабатывать инсектицидными спреями. Поэтому перед употреблением его следует тщательно промыть в холодной проточной воде, затем замочить в соленой воде примерно на 30 минут и снова промыть холодной водой.
Пекинская капуста - свойства и действующие вещества
Пекинская капуста является богатым источником витаминов, минералов и активных веществ. Она включает, среди прочего: каротины, тиоцианаты, индол-3-карбинол, лютеин, зеаксантин, сульфорафан и изотиоцианаты.
Это богатый источник растворимых и нерастворимых пищевых волокон. Научные исследования показывают, что соединения, которые она содержит, помогают защитить организм от рака молочной железы, толстой кишки и простаты, а также помогают снизить уровень "плохого" холестерина в крови.
Пекинская капуста содержит большое количество витамина К - стограммовая порция покрывает 38%. Суточная потребность (НДП), витамин С - 45%. ПДК и витамин А (34% ПДК). Это один из овощей, содержащий больше всего биодоступного кальция. Он также содержит фолиевую кислоту, тиамин и йод.
7 причин, почему стоит есть пекинскую капусту
Для крепости костей и зубов
Благодаря высокому содержанию витамина К и кальция пекинская капуста положительно влияет на состояние костей и зубов. Это важно как при их развитии, так и при ослаблении во время менопаузы. Это может помочь задержать развитие остеопороза.
От анемии
Высокое содержание железа означает, что пекинская капуста помогает организму вырабатывать гемоглобин в крови. Витамин С, содержащийся в нем, дополнительно облегчает его усвоение.
При гипертонии
Как богатый источник кальция и калия, с низким уровнем натрия, пекинская капуста является идеальным овощем в рационе людей с гипертонией.
Для иммунитета
Аскорбиновая кислота, содержащаяся в пекинской капусте, поддерживает иммунную систему, помогая бороться с инфекциями.
Для глаз
Бета-каротин, который содержит пекинская капуста, защищает глаза, предотвращая дегенерацию желтого пятна и катаракту.
Для пищеварения
Благодаря высокому содержанию пищевых волокон и благотворному влиянию на бактериальную флору кишечника, пекинская капуста положительно влияет на процессы пищеварения и регулирует работу кишечника, устраняя запоры.
При болях в суставах
В природной медицине компрессы из листьев пекинской капусты используют для уменьшения боли при растяжениях и заболеваниях суставов.
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