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Супербоул 2025: Кендрик Ламар поразил ярким выступлением с SZA, Сереной Уильямс и Сэмюэлем Л. Джексоном

Понедельник 10 февраля 2025 15:25
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Супербоул 2025: Кендрик Ламар поразил ярким выступлением с SZA, Сереной Уильямс и Сэмюэлем Л. Джексоном Кендрик Ламар (фото: Getty images)
Автор: Полина Иваненко

Рэпер Кендрик Ламар стал хедлайнером нынешнего Супербоула. Его выступление наделало немало шума, ведь оно было действительно ярким.

Как выступил Ламар и кто из звезд появился рядом с ним, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Так, на традиционном Halftime Show Ламар устроил настоящий мини-концерт. Его выступление длилось почти 14 минут, за это время он успел исполнить отрывки своих 12 песен.
Супербоул 2025: Кендрик Ламар поразил ярким выступлением с SZA, Сереной Уильямс и Сэмюэлем Л. ДжексономСэмюэль Л. Джексон (скриншот)

Масштабы поражали - первым приглашенным гостем оказался легендарный Сэмюэль Л Джексон, который "открывал" выступление Ламара и появлялся в нем впоследствии.
Супербоул 2025: Кендрик Ламар поразил ярким выступлением с SZA, Сереной Уильямс и Сэмюэлем Л. ДжексономКендрик Ламар на Супербоуле 2025 (скриншот)

Также рядом с Кендриком пела SZA. Вместе с ней рэпер исполнил свои хиты и срывал громкие овации.
Супербоул 2025: Кендрик Ламар поразил ярким выступлением с SZA, Сереной Уильямс и Сэмюэлем Л. ДжексономСупербоул 2025 (скриншот)

А еще во время выступления рядом с Ламар появилась теннисистка Серена Уильямс. Она танцевала под треки рэпера и попала на видео.

К слову, выступление Кендрика имело несколько скрытых посланий к Дрейку, с которым они громко судились из-за трека "Not Like Us". Ламар несколько раз играл с намеками и давал понять, что может исполнить эту песню.

Впрочем, он все же не стал рисковать, а вместо этого несколько раз пошутил об исках.

К слову, появление Серены также могло быть "пощечиной" для Дрейка, ведь несколько лет назад им приписывали роман. Сейчас же она поддерживает Ламара.

К слову, ранее мы рассказывали, как Тейлор Свифт освистали на Супербоуле.

При создании материала были использованы источники: Instagram-страница NFL, сайты Donttakefake, New York Post.

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