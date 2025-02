Супербоул 2025: Кендрик Ламар поразил ярким выступлением с SZA, Сереной Уильямс и Сэмюэлем Л. Джексоном

Так, на традиционном Halftime Show Ламар устроил настоящий мини-концерт. Его выступление длилось почти 14 минут, за это время он успел исполнить отрывки своих 12 песен.

Сэмюэль Л. Джексон (скриншот)

Масштабы поражали - первым приглашенным гостем оказался легендарный Сэмюэль Л Джексон, который "открывал" выступление Ламара и появлялся в нем впоследствии.

Кендрик Ламар на Супербоуле 2025 (скриншот)

Также рядом с Кендриком пела SZA. Вместе с ней рэпер исполнил свои хиты и срывал громкие овации.

Супербоул 2025 (скриншот)

А еще во время выступления рядом с Ламар появилась теннисистка Серена Уильямс. Она танцевала под треки рэпера и попала на видео.

К слову, выступление Кендрика имело несколько скрытых посланий к Дрейку, с которым они громко судились из-за трека "Not Like Us". Ламар несколько раз играл с намеками и давал понять, что может исполнить эту песню.

Впрочем, он все же не стал рисковать, а вместо этого несколько раз пошутил об исках.

К слову, появление Серены также могло быть "пощечиной" для Дрейка, ведь несколько лет назад им приписывали роман. Сейчас же она поддерживает Ламара.