Супер-дешевый продукт, который сжигает жир и снизит уровень сахара в крови
Новое исследование показало, что популярный продукт богатый клетчаткой и калием и может помочь снизить талию и снизить уровень сахара в крови.
О чем идет речь, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на National Library of Medicine.
Что нужно знать о комфортном похудении
Когда дело доходит до похудения, существует много диет, уверяющих вас не употреблять много углеводов. Это объясняют тем, что диета с низким содержанием углеводов имеет целью заставить организм сжигать накопленный жир для получения энергии.
Однако углеводы являются важной частью сбалансированного питания, необходимого для получения энергии. Рекомендуется потреблять около 275 г углеводов в день.
Новое исследование показало, что употребление пищи с высоким содержанием углеводов может помочь в потере веса и снизить уровень сахара в крови.
Так, новая научная работа показывает, что картофель, особенно печеный, может быть идеальной пищей для людей с диабетом 2 типа.
Что показало исследование
Большинство людей ассоциируют картофель как то, что в основном жарится или содержит много жира, но правильно приготовленный картофель может быть функциональным и здоровым.
В рамках исследования, опубликованного в National Library of Medicine, 50 участников с диабетом 2 типа ели или 100 г вареного белого картофеля, или 75 г вареного длиннозерного белого риса ежедневно в течение 12 недель.
Выяснилось, что люди, включившие ежедневную порцию картофеля в свой рацион, почувствовали умеренное снижение уровня глюкозы в крови натощак, улучшение состава тела, уменьшение окружности талии и снижение частоты сердечных сокращений в покое.
Кожа картофеля является одним из основных факторов его пользы для здоровья, поскольку она богата клетчаткой, известной как резистентный крахмал, который, как известно, улучшает уровень сахара в крови, количество жира в крови и помогает вам дольше ощущать сытость.
Картофель также является богатым источником калия, минерала, играющего решающую роль в здоровье сердца и регуляции артериального давления.
Однако важно отметить, что способ приготовления имеет значение, когда речь идет о картофеле. Участники исследования ели печеный картофель, а не жареный или фри.
Помните, что умеренность - это залог здоровья.
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Напомним, что ученые обнаружили продукт, который убережет от депрессии, если его есть три раза в день.
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