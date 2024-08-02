Во многих шоколадках найдены тяжелые металлы: новое исследование

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование George Washington University.

О чем свидетельствуют результаты исследования

В течение восьми лет исследователи проанализировали 72 продукта на основе какао, включая темный шоколад, часто называют полезным для сердца.

Они обнаружили, что 43% продуктов содержат количество свинца, превышающее рекомендуемое количество, а 35% превышают лимиты состава кадмия.

Как ни странно, исследователи сообщили, что органические продукты имеют большее содержание свинца и кадмия, чем неорганические продукты. Загрязнение могло возникнуть из почвы или при производстве.

Одна порция этих вкусностей может не представлять значительного риска для здоровья, но несколько порций могут составлять риск для здоровья.

"Мы все любим шоколад, но важно употреблять его в меру, как и другие продукты, содержащие тяжелые металлы, включая крупную рыбу, таких как тунец и немытый коричневый рис", - сообщил руководитель исследования Ли Фрейм.

"Хотя полностью избегать тяжелых металлов в пище практически невозможно, но вы должны быть осторожны относительно того, что вы едите и сколько", - добавил он.

В каких продуктах содержатся тяжелые металлы и почему это вредно

Высокий уровень свинца можно найти в моллюсках, мясных пищевых продуктах или травяных добавках, выращенных в загрязненной почве или импортированных из стран с меньшим регулированием, таких как Китай, Нигерия, Индия и Египет.

Воздействие свинца может повлечь за собой высокое кровяное давление и проблемы со здоровьем мозга, почек и репродуктивной системы. Симптомы отравления свинцом включают головную боль, спазмы в желудке, запор, боли в мышцах/суставах, проблемы со сном, усталость, раздражительность и потерю полового влечения.

Отравление кадмием может привести к ознобу, лихорадке и боли в мышцах. Хроническое воздействие может привести к заболеваниям почек, костей и легким.

Некоторые морские водоросли, особенно ходики, используемые в салатах, содержат много кадмия.