Супер-дешевий продукт, який спалює жир та знизить рівень цукру в крові
Нове дослідження показало, що популярний продукт багатий клітковиною та калієм і може допомогти зменшити талію та знизить рівень цукру в крові.
Про що йдеться, розповість РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на National Library of Medicine.
Що треба знати про комфортне схуднення
Коли справа доходить до схуднення, існує багато дієт, які запевняють вас не вживати багато вуглеводів. Це пояснюють тим, що дієта з низьким вмістом вуглеводів має на меті змусити організм спалювати накопичений жир для отримання енергії.
Однак вуглеводи є важливою частиною збалансованого харчування, необхідного для отримання енергії. Рекомендується споживати близько 275 грамів вуглеводів на день.
Нове дослідження показало, що вживання їжі з високим вмістом вуглеводів насправді може допомогти у втраті ваги та знизити рівень цукру в крові.
Так, нова наукова робота показує, що картопля, а особливо печена, може бути ідеальною їжею для людей з діабетом 2 типу.
Що показало дослідження
Більшість людей асоціюють картоплю як щось, що здебільшого смажиться або містить багато жиру, але правильно приготовлена картопля може бути функціональною та здоровою.
У рамках дослідження, яке було опубліковано в National Library of Medicine, 50 учасників з діабетом 2 типу їли або 100 г вареної білої картоплі, або 75 г вареного довгозернистого білого рису щодня протягом 12 тижнів.
З'ясувалося, що люди, які включили щоденну порцію картоплі в свій раціон, відчули помірне зниження рівня глюкози в крові натщесерце, поліпшення складу тіла, зменшення окружності талії і навіть зниження частоти серцевих скорочень у спокої.
Шкірка картоплі є одним з основних факторів її користі для здоров’я, оскільки вона багата клітковиною, відомою як резистентний крохмаль, який, як відомо, покращує рівень цукру в крові, кількість жиру в крові та допомагає вам довше відчувати ситість.
Картопля також є багатим джерелом калію, мінералу, який відіграє вирішальну роль у здоров’ї серця та регуляції артеріального тиску.
Однак важливо відзначити, що спосіб приготування має значення, коли мова йде про картоплю. Учасники дослідження їли печену картоплю, а не смажену або фрі.
Пам'ятайте, що помірність - це запорука здоров'я.
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Нагадаємо, що вчені виявили продукт, який вбереже від депресії, якщо його їсти тричі на день.
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