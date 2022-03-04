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У Сумській області знищили техніку рашистів, яка прямувала до Києва (фото)

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П'ятниця 04 березня 2022 08:19
У Сумській області знищили техніку рашистів, яка прямувала до Києва (фото) Фото: Знищена техніка рашистів (t.me.u.now)
Автор: Людмила Жукова

У Сумській області українська армія доблесно знищила військову техніку росіян, які прямували до Києва.

Знімки техніки ворога опублікував голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

На кадрах показана дорога "Кіпті-Бачевськ".

"Це російська техніка, що йшла на Київ. Ми змогли зупинити її на Сумщині. Бо Сумська область північний форпост України. Дякую всім причетним!"- зазначив Живицький.

Також він повідомив інформацію по Шосткинському та Конотопському районах. За його словами, ситуація більш-менш спокійна. Є перебої зі світлом і водою.

"Тероборона працює, комунальні служби теж. Потреби громад забезпечуються, наскільки це можливо", - додав Живицький.

У Сумській області знищили техніку рашистів, яка прямувала до Києва (фото)У Сумській області знищили техніку рашистів, яка прямувала до Києва (фото)У Сумській області знищили техніку рашистів, яка прямувала до Києва (фото)У Сумській області знищили техніку рашистів, яка прямувала до Києва (фото)У Сумській області знищили техніку рашистів, яка прямувала до Києва (фото)У Сумській області знищили техніку рашистів, яка прямувала до Києва (фото)У Сумській області знищили техніку рашистів, яка прямувала до Києва (фото)У Сумській області знищили техніку рашистів, яка прямувала до Києва (фото)У Сумській області знищили техніку рашистів, яка прямувала до Києва (фото)У Сумській області ЗСУ знищили техніку росіян (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, що ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили об окупантів.

Також читайте, як ЗСУ показало, як під Києвом тонуть підбиті російські вертольоти.

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