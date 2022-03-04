У Сумській області знищили техніку рашистів, яка прямувала до Києва (фото)

У Сумській області українська армія доблесно знищила військову техніку росіян, які прямували до Києва.

На кадрах показана дорога "Кіпті-Бачевськ".

"Це російська техніка, що йшла на Київ. Ми змогли зупинити її на Сумщині. Бо Сумська область північний форпост України. Дякую всім причетним!"- зазначив Живицький.

Також він повідомив інформацію по Шосткинському та Конотопському районах. За його словами, ситуація більш-менш спокійна. Є перебої зі світлом і водою.

"Тероборона працює, комунальні служби теж. Потреби громад забезпечуються, наскільки це можливо", - додав Живицький.

У Сумській області ЗСУ знищили техніку росіян (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)