ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Сумской области уничтожили технику рашистов, которая направлялась в Киев (фото)

Новина українською →
Пятница 04 марта 2022 08:19
В Сумской области уничтожили технику рашистов, которая направлялась в Киев (фото) Фото: Уничтоженная техника рашистов (t.me.u.now)
Автор: Людмила Жукова

В Сумской области украинская армия доблестно уничтожила военную технику россиян, которые направлялись в Киев.

Снимки техники врага опубликовал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

На кадрах показана дорога "Кипти-Бачевск".

"Это российская техника, шедшая на Киев. Мы смогли остановить ее на Сумщине. Ибо Сумская область северный форпост Украины. Спасибо всем причастным!" - отметил Живицкий.

Также он сообщил информацию по Шосткинскому и Конотопскому районах. По его словам, ситуация более или менее спокойная. Имеются перебои со светом и водой.

"Тероборона работает, коммунальные службы тоже. Потребности общин обеспечиваются, насколько это возможно", - добавил Живицкий.

В Сумской области уничтожили технику рашистов, которая направлялась в Киев (фото)В Сумской области уничтожили технику рашистов, которая направлялась в Киев (фото)В Сумской области уничтожили технику рашистов, которая направлялась в Киев (фото)В Сумской области уничтожили технику рашистов, которая направлялась в Киев (фото)В Сумской области уничтожили технику рашистов, которая направлялась в Киев (фото)В Сумской области уничтожили технику рашистов, которая направлялась в Киев (фото)В Сумской области уничтожили технику рашистов, которая направлялась в Киев (фото)В Сумской области уничтожили технику рашистов, которая направлялась в Киев (фото)В Сумской области уничтожили технику рашистов, которая направлялась в Киев (фото)В Сумской области ВСУ уничтожили технику русских (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)

Напомним, что ВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантов.

Также читайте, как ВСУ показало, как под Киевом тонут подбитые российские вертолеты.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
LITE
Мила Кунис и Эштон Катчер хотят собрать 30 миллионов для помощи Украины
Мила Кунис и Эштон Катчер хотят собрать 30 миллионов для помощи Украины