В Сумской области уничтожили технику рашистов, которая направлялась в Киев (фото)
В Сумской области украинская армия доблестно уничтожила военную технику россиян, которые направлялись в Киев.
Снимки техники врага опубликовал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
На кадрах показана дорога "Кипти-Бачевск".
"Это российская техника, шедшая на Киев. Мы смогли остановить ее на Сумщине. Ибо Сумская область северный форпост Украины. Спасибо всем причастным!" - отметил Живицкий.
Также он сообщил информацию по Шосткинскому и Конотопскому районах. По его словам, ситуация более или менее спокойная. Имеются перебои со светом и водой.
"Тероборона работает, коммунальные службы тоже. Потребности общин обеспечиваются, насколько это возможно", - добавил Живицкий.
В Сумской области ВСУ уничтожили технику русских (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)
Напомним, что ВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантов.
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