Сумська похизувалася прогулянками доньки на червоній доріжці в Москві

Ольга Сумська похвалилася досягненнями старшої дочки 30-річної Антоніни Паперної в Москві. Вона також є актрисою, але кар'єру вирішила робити в Росії, де вийшла заміж за відомого актора Володимира Яглича.
Про це актриса розповіла у своїх Instagram-stories.
Так, Паперна і Яглич взяли участь у відкритті Московського міжнародного кінофестивалю 2021, де прогулялися по червоній доріжці і попозували на камери 22 квітня.
Ольга Сумська в сторіз поділилася відео, на якому її дочка і зять гуляють на відкритті головної російської кіноподії.
"Мої", - коротко підписала кадр Сумська.
Скрін: Ольга Сумська похвалилася досягненнями дочки в Москві (instagram.com/stories/olgasumska)
Старша дочка Сумської народилася в її першому шлюбі з актором Євгеном Паперним. Вдруге народна артистка України вийшла заміж за свого колегу Віталія Борисюка, вони виховують 19-річну доньку Анну.
Антоніна Паперна та Володимир Яглич разом з 2015 року. У 2017 році у пари народилася дочка Єва. У квітні минулого року на світ з'явився син Данило.
Питання про ставлення Ольги Сумської до вибору "російської кар'єри" дочкою часто стає темою для дискусій. Актриса відповідає, що від цього не в захваті, але дочку любить, і готова прийняти її рішення.
Відзначимо, що московська кар'єра дочки, а також показ фільмів за участю Ольги Сумської на російському телебаченні свого часу посварили її зі старшою сестрою Наталією. Ольга в недавньому інтерв'ю зі сльозами на очах висловила надію, що колись вони почнуть спілкуватися як раніше.
Нагадаємо, що Наталія Сумська, яка 22 квітня відсвяткувала день народження, зізналася, що у свої 65 вимушена матеріально забезпечувати 38-річну доньку та внучку.