Сумская похвасталась прогулками дочки на красной дорожке в Москве

Так, Паперная и Яглыч приняли участие в открытии Московского международного кинофестиваля 2021, где прогулялись по красной дорожке и попозировали на камеры 22 апреля.

Ольга Сумская в сториз поделилась видео, на котором ее дочь и зять гуляют на открытии главного российского кинособытия.

"Мои", - коротко подписала кадр Сумская.

Скрин: Ольга Сумская похвасталась достижениями дочери в Москве (instagram.com/stories/olgasumska)

Старшая дочь Сумской родилась в ее первом браке с актером Евгением Паперным. Второй раз народная артистка Украины вышла замуж за своего коллегу Виталия Борисюка, они воспитывают 19-летнюю дочку Анну.

Антонина Паперная и Владимир Яглыч вместе с 2015 года. В 2017 году у пары родилась дочка Ева. В апреле прошлого года на свет появился сын Даниил.

Как относится Ольга к московской карьере дочки

Вопрос об отношении Ольги Сумской к выбору "российской карьеры" дочерью часто становится темой для дискуссий. Актриса отвечает, что от этого не в восторге, но дочку любит, и готова принять ее решение.

Отметим, что московская карьера дочери, а также показ фильмов с участием Ольги Сумской на российском телевидении в свое время рассорили ее со старшей сестрой Натальей. Ольга в недавнем интервью со слезами на глазах выразила надежду, что когда-то они начнут общаться как раньше.