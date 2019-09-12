Я всіх прокляну: у Сумах жінка на Lexus влаштувала істерику копам

У Сумах патрульні зупинили жінку-водія за порушення ПДР
У Сумах патрульні зупинили автомобіль Lexus за те, що зліва на машині не було дзеркала заднього виду. Водієм виявилася жінка, якій дуже не сподобалося те, що її зупинили і вона почала проклинати поліцейських, а також "наводити на них порчу". Про це повідомляється на відео, яке опубліковане на YouTube.
Жінка дуже пручалася штрафу і почала проклинати всіх поліцейських. Їй було все одно, що камера фіксувала кожне її слово.
Незважаючи на це, патрульний оформив протокол і виписав 340 гривень штрафу.
"Олександр, будь ти тричі проклятий, я прокляну. Будь проклятий ти і всі поліцейські, які здирають з людей штрафи. Тричі прокляті. Передай всім",- кричала водій авто.
Відео: Жінка проклинала поліцейських (YouTube)
У коментарях користувачі відреагували на таку неадекватну поведінку жінки за кермом.
Скріншот коментарів (YouTube)
Як ми раніше повідомляли, екс-футболіст "Динамо" Олександр Алієв також відрізнився хамською поведінкою з поліцейськими. Він покрив їх матюками та погрожував.
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