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У Сумах буревій повалив дерева та заблокував транспорт: відео наслідків негоди

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Сум, Неділя 12 червня 2022 22:14
У Сумах буревій повалив дерева та заблокував транспорт: відео наслідків негоди Колаж РБК-Україна: сильний вітер у Сумах повалив дерева на дороги
Автор: Володимир Костирін

У Сумах розгулявся ураганний вітер, який повалив дерева на вулицях міста і тим самим заблокував рух транспорту. Наслідки від стихії на дорогах розбирають комунальники, деякий громадський транспорт змушений змінити маршрути.

Як негода наламала дров у Сумах та відео наслідків - у матеріалі нижче.

Значно посилився вітер у Сумах вже ближче до вечора, 12 червня. Шквали подекуди повалили стовбури і гілки дерев, що призвело також до обриву проводів.

Рух транспорту було заблоковано в районі вулиці Прикордонна, де через буревій впали дерева та зруйнували контактну мережу - обрив був зафіксований в декількох місцях, і пошкодили кронштейни.

Комунальні служби в Сумах розбирають наслідки негоди 12 червня

"Тролейбуси, що курсують за маршрутом №2 "Автовокзал - Керамейя" на період проведення ремонтних робіт слідуватимуть за частково зміненою схемою: розвертатимуться на зупинці "Прохідна №2" (без заїзду на кінцеву зупинку маршруту)", - розповіли в КП СМР "Електроавтотранс".

Також комунальники зазначили, що схожа ситуація сталася і на ділянці дороги по вул. Троїцька, де теж довелося внести корекції у маршрути громадського транспорту.

"Аварійні бригади КП СМР "Електроавтотранс" вже працюють на місцях і долають наслідки урагану. Просимо пасажирів планувати маршрути поїздок з урахуванням ситуації", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі АТ "Сумиобленерго" інформують, що через негоду було пошкоджено 2 повітряні лінії 10 кВ та 32 трансформаторні підстанції.

Раніше ми писали, що в перший день літа Дніпро залило зливою і засипало градом, а потім був приголомшливий захід з веселкою, і в мережі з'явилося відео та фото.

Нагадаємо, перед цим у травні під Рівним розбушувався потужний "німецький" буревій, і були опубліковані відео та фото стихії.

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