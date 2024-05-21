ua en ru
Вт, 21 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Андре Тан рассказал, какие вещи будут модными этим летом: цвета и фасоны

Вторник 21 мая 2024 09:48
UA EN RU
Андре Тан рассказал, какие вещи будут модными этим летом: цвета и фасоны Фото: Андре Тан рассказал, что будет модным летом (instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Андре Тан

В Украине уже совсем скоро начнется лето, поэтому нужно готовить свой гардероб к жарким дням, чтобы быть в тренде.

Какие самые модные цвета и фасоны этого сезона, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост дизайнера Андре Тана в Instagram.

Самые модные цвета и фасоны лета 2024

Цвет сливочного масла

Тренд на красный цвет постепенно уходит. Этим летом на пике популярности будет нежный и солнечный желтый. Цвет сливочного масла просто must-have в вашем гардеробе.

Андре Тан рассказал, какие вещи будут модными этим летом: цвета и фасоныЛетучие (легкие) ткани

Легкие ткани - это основа летнего гардероба. Блузки, платья, юбки и костюмы из таких тканей пастельных оттенков подарят вам чувство комфорта и подчеркнут вашу женственность.

Андре Тан рассказал, какие вещи будут модными этим летом: цвета и фасоныБелый стиль

Романтические платья-комбинации, элегантные топы-бюстье, кружевные детали, шелковые накидки и даже полупрозрачные бра - все это будет в моде этим летом. Не забывайте также о балансе. Сочетайте чувственные вещи с более сдержанными элементами, например, с объемными пиджаками, классическими брюками или грубыми ботинками.

Андре Тан рассказал, какие вещи будут модными этим летом: цвета и фасоныЮбки-баллоны

Юбки-баллоны все еще в тренде. Их можно носить с чем угодно, но лучше совмещать с грубым верхом, чтобы создать интересный контраст.

Андре Тан рассказал, какие вещи будут модными этим летом: цвета и фасоныФлористика (цветочный принт)

В этом сезоне будет в моде не только цветочный принт, но и 3D цветы и аксессуары в форме цветов. То есть этим летом будет в тренде такой цветочный mood во всем его многообразии.

Андре Тан рассказал, какие вещи будут модными этим летом: цвета и фасоны

Напомним, что Андре Тан показал, как мировые дизайнеры вдохновились украинской культурой.

Также дизайнер рассказывал, какие существуют архетипы людей и как от них зависит наш стиль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Тан
NEWS
В Украине отменили отключения света сегодня днем: в чем причина
В Украине отменили отключения света сегодня днем: в чем причина