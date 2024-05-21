Андре Тан рассказал, какие вещи будут модными этим летом: цвета и фасоны
В Украине уже совсем скоро начнется лето, поэтому нужно готовить свой гардероб к жарким дням, чтобы быть в тренде.
Какие самые модные цвета и фасоны этого сезона, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост дизайнера Андре Тана в Instagram.
Самые модные цвета и фасоны лета 2024
Цвет сливочного масла
Тренд на красный цвет постепенно уходит. Этим летом на пике популярности будет нежный и солнечный желтый. Цвет сливочного масла просто must-have в вашем гардеробе.
Летучие (легкие) ткани
Легкие ткани - это основа летнего гардероба. Блузки, платья, юбки и костюмы из таких тканей пастельных оттенков подарят вам чувство комфорта и подчеркнут вашу женственность.
Белый стиль
Романтические платья-комбинации, элегантные топы-бюстье, кружевные детали, шелковые накидки и даже полупрозрачные бра - все это будет в моде этим летом. Не забывайте также о балансе. Сочетайте чувственные вещи с более сдержанными элементами, например, с объемными пиджаками, классическими брюками или грубыми ботинками.
Юбки-баллоны
Юбки-баллоны все еще в тренде. Их можно носить с чем угодно, но лучше совмещать с грубым верхом, чтобы создать интересный контраст.
Флористика (цветочный принт)
В этом сезоне будет в моде не только цветочный принт, но и 3D цветы и аксессуары в форме цветов. То есть этим летом будет в тренде такой цветочный mood во всем его многообразии.
Напомним, что Андре Тан показал, как мировые дизайнеры вдохновились украинской культурой.
Также дизайнер рассказывал, какие существуют архетипы людей и как от них зависит наш стиль.