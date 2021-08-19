У найкрасивішу станцію метро Києва запустили дрон: від цього відео перехоплює дух
В одну з найкрасивіших станцій метро у світі - київські "Золоті ворота" запустили дрон, який пролетів залами, ескалаторами, вестибюлями, перонами показавши, що Київському метрополітену є чим пишатися.
Кадри опублікувала в Facebook заступник начальника метрополітену Наталка Макогон.
"Золоті ворота" - фантастично красива станція і, до речі, одна з найглибших. Полетіли, подивимося", - підписала кадри Наталка.
Красива станція оформлена в стилі давньоруських білокам'яних князівських палат.
Дрон залетів у зал з касами, пронісся ескалаторами, що складаються з двох частин, покружляв вестибюлями, зробленими у формі купола, викладеними мозаїкою.
На кадрах яскраво показані надземний і проміжний (між ескалаторами) зал і яскравий підземний з круглими колонами, прикрашений величезними люстрами.
У декоративному оформленні використовували мозаїчні панно, які розповідають про історію Київської Русі. Підлога викладена з плит темно-сірого граніту.
Золоті ворота-фантастично красива станція і, до речі, одна з найглибших. Полетіли, подивимось ;)! Дякую ZBROY films за новий ракурс підземки КП "Київський метрополітен"Posted by Наталка Макогон on Wednesday, August 18, 2021
Відео: Метро "Золоті ворота" (facebook.com/natalka.makogon)
Не просто станція метро, а культурна спадщина
З 2011 року станція має статус "щойно виявлений об'єкт культурної спадщини", пам'ятки архітектури та містобудування, монументального мистецтва.
У січні 2013 року за версією газети The Daily Telegraph станція увійшла до списку 22 найкрасивіших станцій Європи.
У 2014 році, за версією англійського видавництва Guardian, станція "Золоті ворота" потрапила в список 12 найкрасивіших станцій світу.
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