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У найкрасивішу станцію метро Києва запустили дрон: від цього відео перехоплює дух

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 11:15
У найкрасивішу станцію метро Києва запустили дрон: від цього відео перехоплює дух Фото: Метро Києва "Золоті ворота" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В одну з найкрасивіших станцій метро у світі - київські "Золоті ворота" запустили дрон, який пролетів залами, ескалаторами, вестибюлями, перонами показавши, що Київському метрополітену є чим пишатися.

Кадри опублікувала в Facebook заступник начальника метрополітену Наталка Макогон.

"Золоті ворота" - фантастично красива станція і, до речі, одна з найглибших. Полетіли, подивимося", - підписала кадри Наталка.

Красива станція оформлена в стилі давньоруських білокам'яних князівських палат.

Дрон залетів у зал з касами, пронісся ескалаторами, що складаються з двох частин, покружляв вестибюлями, зробленими у формі купола, викладеними мозаїкою.

На кадрах яскраво показані надземний і проміжний (між ескалаторами) зал і яскравий підземний з круглими колонами, прикрашений величезними люстрами.

У декоративному оформленні використовували мозаїчні панно, які розповідають про історію Київської Русі. Підлога викладена з плит темно-сірого граніту.

Золоті ворота-фантастично красива станція і, до речі, одна з найглибших. Полетіли, подивимось ;)! Дякую ZBROY films за новий ракурс підземки КП "Київський метрополітен"

Posted by Наталка Макогон on Wednesday, August 18, 2021

Відео: Метро "Золоті ворота" (facebook.com/natalka.makogon)

Не просто станція метро, а культурна спадщина

З 2011 року станція має статус "щойно виявлений об'єкт культурної спадщини", пам'ятки архітектури та містобудування, монументального мистецтва.

У січні 2013 року за версією газети The Daily Telegraph станція увійшла до списку 22 найкрасивіших станцій Європи.

У 2014 році, за версією англійського видавництва Guardian, станція "Золоті ворота" потрапила в список 12 найкрасивіших станцій світу.

Раніше ми показували на фото і відео, як у метро Києва працює гермозатвор на випадок ядерної війни або повені.

Також ми писали, як змінювався Київ за 30 років Незалежності.

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