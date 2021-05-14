Суддя, який "відмазав" студентку КНУ-любительку Басти, пішов у відставку з почестями

"Варто було тільки поскаржитися на дії судді, як він вирішив піти в почесну відставку", - йдеться в повідомленні.

Вища рада правосуддя (ВРП) розгляне питання відставки Карабаня на засіданні, яке пройде 27 травня.

Тепер члени Вищої ради правосуддя можуть відправити Карабаня в почесну відставку з великими виплатами замість того, щоб покарати і звільнити.

"Звичайно, Вища рада правосуддя може і відкласти розгляд питання про відставку і спочатку розглянути нашу скаргу на суддю. Однак чи вірите ви що чинний склад ВРП вирішить не покривати, а покарати нечесного суддю?", - зазначила спільнота.

Користувачі мережі прокоментували це.

Як можуть судді одного зі своїх пенсії залишити. А, може, завтра таке з ними трапиться...

Теж результат;

Зате Настя його красиво "покарала"... як там кажуть: не покаране зло повертається?

Анастасія Тарасюк - дочка судді Печерського райсуду Христини Константинової і екс-співробітника СБУ і нинішнього керівника управління Державного бюро розслідувань у справах Майдану Анатолія Тарасюка (проти його призначення раніше виступали адвокати родичів Героїв Небесної Сотні), а вітчим дівчини Віктор Кицюк теж працює в суді.