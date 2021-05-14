Судья, "отмазавший" студентку КНУ-любительницу Басты, ушел в отставку с почестями

"Стоило только пожаловаться на действия судьи, как он решил уйти в почетную отставку", - говорится в сообщении.

Высший совет правосудия (ВСП) рассмотрит вопрос отставки Карабаня на заседании, которое пройдет 27 мая.

Теперь члены Высшего совета правосудия могут отправить Карабаня в почетную отставку с большими выплатами вместо того, чтобы наказать и уволить.

"Конечно, Высший совет правосудия может и отложить рассмотрение вопроса об отставке и сначала рассмотреть нашу жалобу на судью. Однако верите ли вы что действующий состав ВСП решит не покрывать, а наказать нечестного судью?", - отметили в сообществе.

Пользователи сети прокомментировали это.

Как могут судьи одного из своих пенсии неплохой оставить. А, может, завтра такое с ними случится...

Тоже результат;

Зато Настя его красиво "наказала"... как там говорят: не назаканное зло возвращается?

Анастасия Тарасюк - дочь судьи Печерского райсуда Кристины Константиновой и экс-сотрудника СБУ и нынешнего руководителя управления Государственного бюро расследований по делам Майдана Анатолия Тарасюка (против его назначения ранее выступали адвокаты родственников Героев Небесной Сотни), а отчим девушки Виктор Кицюк тоже работает в суде.