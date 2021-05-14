Суддя, який "відмазав" студентку КНУ-любительку Басти, пішов у відставку з почестями
Суддя Володимир Карабань, який допоміг уникнути покарання за п'яне водіння скандальній 20-річній студентці Анастасії Константинової, написав заяву про відставку.
Про це повідомляє спільнота "Prosud" на своїй сторінці в Facebook.
"Варто було тільки поскаржитися на дії судді, як він вирішив піти в почесну відставку", - йдеться в повідомленні.
Вища рада правосуддя (ВРП) розгляне питання відставки Карабаня на засіданні, яке пройде 27 травня.
Тепер члени Вищої ради правосуддя можуть відправити Карабаня в почесну відставку з великими виплатами замість того, щоб покарати і звільнити.
"Звичайно, Вища рада правосуддя може і відкласти розгляд питання про відставку і спочатку розглянути нашу скаргу на суддю. Однак чи вірите ви що чинний склад ВРП вирішить не покривати, а покарати нечесного суддю?", - зазначила спільнота.
Користувачі мережі прокоментували це.
- Як можуть судді одного зі своїх пенсії залишити. А, може, завтра таке з ними трапиться...
- Теж результат;
- Зате Настя його красиво "покарала"... як там кажуть: не покаране зло повертається?
Анастасія Тарасюк - дочка судді Печерського райсуду Христини Константинової і екс-співробітника СБУ і нинішнього керівника управління Державного бюро розслідувань у справах Майдану Анатолія Тарасюка (проти його призначення раніше виступали адвокати родичів Героїв Небесної Сотні), а вітчим дівчини Віктор Кицюк теж працює в суді.
Нагадаємо, Анастасія Константинова назвала українців "бидлом", підтримала російського репера Басту, і завила, що Крим вже не наш.
Після цього вона вибачилася за образи українців і записала відповідне відео.