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Судья, "отмазавший" студентку КНУ-любительницу Басты, ушел в отставку с почестями

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Киев, Пятница 14 мая 2021 18:13
Судья, "отмазавший" студентку КНУ-любительницу Басты, ушел в отставку с почестями Коллаж РБК-Украина: судья Владимир Карабань после скандала подал в отставку
Автор: Styler

Судья Владимир Карабань, который помог избежать наказания за пьяное вождение оскандалившейся 20-летней студентке Анастасии Константиновой, написал заявление об отставке.

Об этом сообщает сообщество "Prosud" на своей странице в Facebook.

"Стоило только пожаловаться на действия судьи, как он решил уйти в почетную отставку", - говорится в сообщении.

Высший совет правосудия (ВСП) рассмотрит вопрос отставки Карабаня на заседании, которое пройдет 27 мая.

Теперь члены Высшего совета правосудия могут отправить Карабаня в почетную отставку с большими выплатами вместо того, чтобы наказать и уволить.

"Конечно, Высший совет правосудия может и отложить рассмотрение вопроса об отставке и сначала рассмотреть нашу жалобу на судью. Однако верите ли вы что действующий состав ВСП решит не покрывать, а наказать нечестного судью?", - отметили в сообществе.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Как могут судьи одного из своих пенсии неплохой оставить. А, может, завтра такое с ними случится...
  • Тоже результат;
  • Зато Настя его красиво "наказала"... как там говорят: не назаканное зло возвращается?

Анастасия Тарасюк - дочь судьи Печерского райсуда Кристины Константиновой и экс-сотрудника СБУ и нынешнего руководителя управления Государственного бюро расследований по делам Майдана Анатолия Тарасюка (против его назначения ранее выступали адвокаты родственников Героев Небесной Сотни), а отчим девушки Виктор Кицюк тоже работает в суде.

Напомним, Анастасия Константинова назвала украинцев "быдлом", поддержала российского рэпера Басту, и завила, что Крым уже не наш.

После этого она извинилась за оскорбления украинцев и записала соответствующее видео.

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