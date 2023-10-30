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Не все так просто. Новые детали смерти Мэттью Перри

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)
Автор: Иванна Пашкевич

Судмедэксперты указывают на необходимость дополнительного расследования обстоятельств внезапной смерти актера Мэттью Перри, найденного без признаков жизни у себя в джакузи.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNN.

Специалисты ждут результатов токсикологической экспертизы

Бюро судмедэкспертизы обновило свою онлайн-запись о Перри в воскресенье днем, указав причину его смерти как "отложенную".

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

"В случаях, когда причина смерти не может быть определена при вскрытии, будет выдано отложенное свидетельство до завершения дополнительных исследований", - говорится в сообщении руководства коронера Лос-Анджелеса.

Было проведено вскрытие, но эксперты ожидают результатов токсикологических выводов, чтобы определить причину смерти Перри.

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

Об этом сообщили CNN в офисе судмедэксперта. На составление таких отчетов могут уйти недели.

По словам источника в правоохранительных органах, следователи планируют использовать токсикологические отчеты, чтобы определить, могли ли какие-либо посторонние вещества способствовать смерти Мэттью Перри.

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

Недавно мы называли 5 ярких ролей Мэттью Перри, о которых вы могли не знать.

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