Не все так просто. Новые детали смерти Мэттью Перри

Судмедэксперты указывают на необходимость дополнительного расследования обстоятельств внезапной смерти актера Мэттью Перри, найденного без признаков жизни у себя в джакузи.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNN.
Бюро судмедэкспертизы обновило свою онлайн-запись о Перри в воскресенье днем, указав причину его смерти как "отложенную".
Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)
"В случаях, когда причина смерти не может быть определена при вскрытии, будет выдано отложенное свидетельство до завершения дополнительных исследований", - говорится в сообщении руководства коронера Лос-Анджелеса.
Было проведено вскрытие, но эксперты ожидают результатов токсикологических выводов, чтобы определить причину смерти Перри.
Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)
Об этом сообщили CNN в офисе судмедэксперта. На составление таких отчетов могут уйти недели.
По словам источника в правоохранительных органах, следователи планируют использовать токсикологические отчеты, чтобы определить, могли ли какие-либо посторонние вещества способствовать смерти Мэттью Перри.
Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)
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