Не все так просто. Нові деталі смерті Меттью Перрі

Фахівці чекають на результати токсикологічної експертизи

Бюро судмедекспертизи оновило свій онлайн-запис про Перрі у неділю вдень, вказавши причину його смерті як "відкладену".

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

"У випадках, коли причина смерті не може бути визначена під час розтину, буде видане відкладене свідоцтво до завершення додаткових досліджень", - ідеться у повідомленні керівництва коронера Лос-Анджелеса.

Було проведено розтин, але експерти очікують результатів токсикологічних висновків, щоб визначити причину смерті Перрі.

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Про це повідомили CNN в офісі судмедексперта. На складання таких звітів можуть піти тижні.

За словами джерела в правоохоронних органах, слідчі планують використати токсикологічні звіти, щоб визначити, чи могли будь-які сторонні речовини сприяти смерті Меттью Перрі.

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)