Не только "Друзья": 5 ярких ролей Мэттью Перри, которые вы могли не видеть
29 октября стало известно, что умер актер Мэттью Перри Звезда сериала "Друзья" запомнился многим в роли веселого Чендлера Бинга, который выдавал острые шутки и часто смешил людей. Но актер снимался не только в ситкоме.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать о 5 ролях Перри в кино, о которых не все могут знать. Актер мог перевоплощаться и играл не только весельчаков.
"Танго втроем"
Романтическая кинокомедия 1999 года рассказывает, как уже понятно из названия, о любовном треугольнике. Но не все так просто. Перри сыграл мужчину, который вместе с напарником получил интересный проект, потому что их считают геями. Персонаж актера влюбляется в женщину, а затем все набирает драматические обороты.
"Девять ярдов"
Комедия 2000 года может заставить грустить, ведь в ней играл не только Перри, но и Брюс Уиллис, который сейчас страдает от деменции и начал не узнавать своих родных. В комедии "крепкий орешек" и звезда "Друзей" веселые и молодые. Сюжет понравится тем, кто хочет отдохнуть и развлечься.
"Мошенники"
Комедия вышла в 2002 году. Перри сыграл судебного исполнителя Джо Тайлера, который должен передать женщине сообщение о разводе с мужем. Но она хочет схитрить и предлагает аферу. Исполнитель соглашается, сюжет насыщен приключениями, шутками и романтикой.
"История Рона Кларка"
Драма 2006 года рассказывает об учителе, который стремится к идеалу во всем. Главную роль сыграл Перри, он показал педагога, покинувшего родной город, чтобы преподавать в Нью-Йорке. Там его персонаж сталкивается со многими проблемами.
"Нечувствительный"
Драма из Перри в главной роли вышла в 2007 году. Актер сыграл успешного сценариста, внезапно осознающего, что не ощущает никаких эмоций. Он обращается к специалисту и пытается снова что-то почувствовать. Все бесполезно, но потом сценарист встретит ту, которая все изменит.
Ранее мы уже рассказывали, как выглядели актеры "Друзей" в первом эпизоде, финале 2004 года и какие они сейчас.
Также уже стало известно о 25 цитатах Чендлера Бинга из "Друзей", благодаря им все любят персонажа, которого сыграл Перри.