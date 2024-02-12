Суд отказался восстановить Фарион на должности во "Львовской политехнике": она отреагировала

Суд считает поведение экс-депутата "аморальным проступком"

При рассмотрении дела судья Виталий Стрельбицкий пришел к выводу, что решение ректора Львовской политехники об увольнении Ирины Фарион соответствуют действующему законодательству.

Суд также признал, что основанием для увольнения ученого было ее "аморальное поведение", проявившееся в ее публичных заявлениях относительно русскоязычных военных ВСУ во время программы "Рандеву" с журналисткой Яниной Соколовой.

В итоге суд отклонил иск женщины.

"В удовлетворении иска отказать. Апелляционная жалоба на решение суда подается в течение тридцати дней со дня его провозглашения", - указано в решении суда.

Сама же языковед уже успела отреагировать на решение суда, назвав его "заказной политической публицистикой, что является полной дисквалификацией львовского судьи".

"То, что написал этот судья, не имеет ничего общего с правовым обоснованием. Это заказная политическая публицистика, что является полной дисквалификацией львовского судьи. Этого следовало ожидать. Апелляция будет", - написала она в своем Telegram-канале.

Что предшествовало скандалу

В ноябре прошлого года экс-нардепку Фарион уволили с должности профессора во Львовской политехнике, где она преподавала на кафедре украинского языка в Институте гуманитарных и социальных наук.

А все из-за ее, мягко говоря, нетолерантного заявления о том, что русскоязычные бойцы "Азова" и 3-й штурмовой бригады не могут считаться украинцами, если они не владеют украинским языком.

Учебное заведение, где работала Фарион, заявило, что они не несут ответственности за ее высказывания вне университета.

Омбудсман Дмитрий Лубинец обратился в СБУ с просьбой оценить ее высказывания.