Суд відмовився поновити Фаріон на посаді у "Львівській політехніці": вона відреагувала

Суд вважає поведінку ексдепутатки "аморальним проступком"

Під час розгляду справи суддя Віталій Стрельбицький дійшов висновку, що рішення ректора Львівської політехніки про звільнення Ірини Фаріон відповідають чинному законодавству.

Суд також визнав, що підставою для звільнення науковиці була її "аморальна поведінка", що проявилася в її публічних заявах щодо російськомовних військових ЗСУ під час програми "Рандеву" з журналісткою Яніною Соколовою.

У підсумку суд відхилив позов жінки.

"У задоволенні позову відмовити. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення", - вказано у рішенні суду.

Сама ж мовознавиця вже встигла відреагувати на рішення суду, назвавши його "замовною політичною публіцистикою, що є повною дискваліфікацією львівського судді".

"Те, що написав цей суддя, не має нічого спільного з правовим обгрунтуванням. Це замовна політична публіцистика, що є повною дискваліфікацією львівського судді. Цього слід було очікувати. Апеляція буде", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

Що передувало скандалу

У листопаді минулого року екс-нардепку Фаріон звільнили з посади професорки у Львівській політехніці, де вона викладала на кафедрі української мови в Інституті гуманітарних і соціальних наук.

А все через її, м’яко кажучи, нетолерантної заяви про те, що російськомовні бійці "Азова" і 3-ї штурмової бригади не можуть вважатися українцями, якщо вони не володіють українською мовою.

Навчальний заклад, де працювала Фаріон, заявив, що вони не несуть відповідальності за її висловлювання поза університетом.

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до СБУ з проханням оцінити її висловлювання.