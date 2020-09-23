Суд змінив рішення про символіку СС "Галичина": адвокат скаржиться на погрози

Суд ухвалив нове рішення про символіку СС "Галичина" (колаж РБК-Україна)

ОАСК підтримав апеляцію Інституту нацпам'яті щодо символіки дивізії СС "Галичина"

Суд у Києві змінив рішення щодо символіки СС "Галичина" і скасував вердикт першої інстанції, згідно з якими висновки Українського національного інституту пам'яті щодо 14 гренадерської дивізії військ - як таку, що не підпадає під закон про заборону комунізму і нацизму - були визнані протиправними.

Сьогоднішнє судове рішення було прийнято після апеляції Інституту нацпам'яті на травневе рішення Окружного адміністративного суду Києва. Про це 23 вересня передає Pavlovsky News на сторінці в Facebook.

За словами адвоката позивача Людмили Зінов'євої, суд прийняв рішення задовольнити апеляційну скаргу, але підстави їй "не зрозумілі", тому що повний текст буде опубліковано в понеділок, 28 вересня.

Жінка розповіла, що їй почали надходити погрози від невідомих - приходили СМС-ки, а біля будинку з'явилися наклейки. Вона звернулася до поліції.

"Цю заяву внесли до ЄРДР, тобто відкрито кримінальне провадження за статтею 398 - це загрози захиснику чи представнику особи. Тобто перешкоджання адвокатської діяльності", - заявила Зінов'єва.

Також вона додала, що судді також скаржилися на аналогічні погрози.

"І я почула в судовому засіданні сьогодні, що кожному із суддів надійшли такі ж СМС-повідомлення, і вони також звернулися у відповідні органи про те, що це втручання в судову діяльність", - каже адвокат.

Нагадаємо, 16 травня 2017 року колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович представив висновки, в яких повідомив, що символіка СС "Галичина" не підпадає під закон про заборону нацизму і комунізму. Після цього до суду надійшов позов з вимогою визнати такі висновки протиправними. 27 травня 2020 року ОАСК прийняв відповідне рішення.

14-у гренадерську дивізію військ СС (Waffen SS) "Галичина" створила 1943 року в Західній Україні німецька окупаційна влада. Наприкінці Другої світової війни з'єднання перейменували на 1-у Українську дивізію Української національної армії, бійці якої присягнули на вірність Україні. Після війни союзники розформували дивізію, проте, на відміну від інших підрозділів, сформованих з колишніх радянських громадян, військовослужбовці "Галичини" не були видані радянському уряду.

Після закінчення Другої світової війни протягом років лунали звинувачення у скоєнні воєнних злочинів вояками дивізії, зокрема проти поляків та євреїв. На вимогу Фонду Візенталя та деяких членів парламенту Канади у 1986 р. була створена урядова комісія, відома під назвою Комісія Дешена, яка мала розслідувати факти переховування воєнних злочинців у Канаді, серед них також і колишніх вояків дивізії. Після вивчення архівних матеріалів та допиту свідків комісія у своєму офіційному рішенні від 1987 р. визнала, що нема доказів скоєння злочинів дивізією "Галичина".