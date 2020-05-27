Суд прийняв рішення про символіку СС "Галичина"

Фото: ОАСК (facebook.com/OACK.640)

ОАСК визнав протиправним висновки Інституту нацпам'яті, визнають символіку не нацистською

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними висновки Українського національного інституту пам'яті, що визнають символіку 14 гренадерської дивізії військ СС "Галичина" такою, що не підпадає під закон про заборону комунізму і нацизму. Своїм рішенням суд зобов'язав Інститут нацпам'яті утриматися від поширення даних висновків.

Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

"...ОАСК визнав протиправними дії відповідача щодо надання висновку про те, що символіка 14 гренадерської дивізії військ СС "Галичина" (1-ї Української дивізії УНА) відповідно до чинного законодавства України не є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення якої заборонено в Україні. Суд зобов'язав Український інститут національної пам'яті та її посадових осіб утриматися від розповсюдження зазначеного висновку, викладеного в листі від 16 травня 2017 за №01/1015", - повідомили в суді.

При цьому в самому Інституті нацпам'яті в коментарі РБК-Україна повідомили, що поки не отримували повне рішення суду.

"Ми ще не отримали рішення суду з повною мотивацією, тому поки не можемо коментувати його. Наші юристи не були допущені до цього судового процесу", - повідомив директор Інституту Антон Дробович.

Він запевнив, що реакція Інституту буде після отримання офіційного рішення суду.

Відмітимо, 16 травня 2017 року колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович представив висновки, в яких повідомив, що символіка СС "Галичина" не підпадає під закон про заборону нацизму і комунізму. Після цього до суду надійшов позов з вимогою визнати такі висновки протиправними. Як зазначили в ОАСК, сам В'ятрович виступав у судовому процесі в якості третьої особи, при цьому не з'явився на жодне із 20 відкритих судових засідань. 6 листопада і 4 грудня 2019 року суд постановами визнавав явку В'ятровича обов'язковою.

Нагадаємо, в 2015 році Верховна рада прийняла урядовий законопроект про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів, яким заборонила їх пропаганду і символіку.

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Автор: Игорь Литвиненко