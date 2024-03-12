Украинцам сделали заявление о льготах на коммуналку

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.

Кто считается членом семьи участника войны при предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг?

Участнику войны льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере 50% скидки, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году – 4 240 грн).

К членам семьи льготника, которым предоставляется льгота, относятся: