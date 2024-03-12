Украинцам сделали заявление о льготах на коммуналку
Фото: Украинцам сделали заявление по льготам (if.gov.ua)
Украинцы, получающие скидку на оплату коммунальных услуг, должны знать важную информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.
Кто считается членом семьи участника войны при предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг?
Участнику войны льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере 50% скидки, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году – 4 240 грн).
К членам семьи льготника, которым предоставляется льгота, относятся:
- жена (супруг);
- их несовершеннолетние дети (до 18 лет);
- холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
- лицо, которое проживает вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке;
- нетрудоспособные родители;
- лицо, находящееся на попечении или попечительстве гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.
Читайте также, кто из украинцев может лишиться субсидии и как ее оформить.