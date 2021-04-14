В Україні зросли субсидії на комуналку: кому пощастило найбільше

В Україні середній розмір субсидій в березні 2021 виріс на 13,6% в порівнянні з лютим. Допомога на оплату комуналки від держави отримали вже 2,95 млн сімей.

Про це повідомляють на сайті Міністерства соціальної політики.

Як свідчать данні найбільший середній розмір субсидії – в Рівненській області (2012 грн), а найменший – в Одеській області (1193 грн).

У готівковій формі субсидії виплатили на 4,52 млрд грн, а 274 млн грн – в безготівковій.

В березні за субсидіями звернулись 134,9 тис. сімей, лише 72,9 тис. призначили.

Як розрахувати розмір субсидії?

Обов’язковий платіж призначається для кожної родини окремо. Він оплачує частину рахунку за комунальні послуги. Чим нижчі доходи домогосподарства, тим менший відсоток обов’язкової плати. Обов’язковий платіж залежить від розміру середньомісячного доходу в розрахунок на одну особу.

А сама ж сума субсидії призначається в розмірі різниці між вартістю послуг ЖКГ (в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів) і розміром обов'язкової частки платежу.

Інструкція по отриманню субсидії (msp.gov.ua)

Як отримати субсидію?

Необхідно подати заяву та декларацію. Іншу інформацію органи соцзахисту отримують за запитами від податкової служби, Пенсійного фонду, МВС, органів місцевого самоврядування та постачальників комунальних послуг.

Інструкція по отриманню субсидії (msp.gov.ua)

Хто не отримає субсидію?

Субсидію можуть не надати в таких випадках: