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Можна отримувати субсидії при наявності боргів з ЖКГ: з'явилася відповідь

STYLERЖиття    05.01.2020 - 17:38
Можна отримувати субсидії при наявності боргів з ЖКГ: з'явилася відповідь
Субсидії в Україні (колаж РБК-Україна)

У Мінсоцполітики розповіли про отримання субсидії боржниками за комунальні послуги

В Україні претендувати на субсидії можуть і ті абоненти, які мають мінусові значення на особових рахунках по ЖКГ. Однак, якщо сума боргу перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, боржник не може користуватися субсидією. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

"Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №848, передбачено, що житлова субсидія не призначається в разі отримання структурним підрозділом з питань соціального захисту населення від підприємств - постачальників послуг інформації про наявність простроченої більше місяця (на дату подання такої інформації) заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, термін позовної давності якої минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії", - йдеться в повідомленні

У відомстві зазначили, що житлова субсидія у разі наявної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг призначається з початку опалювального сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку

"У той же час Положенням передбачено, що при наявності заборгованості субсидії можуть бути призначені на підставі рішення районної державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради або комісії, яка ними утворюється (Комісія), з урахуванням конкретних обставин, що склалися", - відзначили в прес-службі.

Рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії у таких випадках приймається Комісією. Облік заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг належить до повноважень організацій, що надають житлово-комунальні послуги.

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