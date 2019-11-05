Субсидії 2020: які нововведення чекають на українців

В Україні скоротять витрати на субсидії у 2020 році - на держдопомогу виділять на 7 мільярдів гривень менше. У презентованому урядом бюджеті на наступний рік передбачено витрачати на цю сходинку 48 мільярдів гривень. У міністерстві соціальної політики запевняють, що суми вистачить на виплату пільг та житлових субсидій всім, хто в них потребує.

За словами глави відомства Юлії Соколовської, цей вид допомоги залежить від доходів та матеріального стану громадян.

Також вона запевнила, що особливих змін щодо перевірок отримувачів субсидій не буде.

Субсидію в Україні призначатимуть за новими правилами (Фото: УНІАН)

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації проекту держбюджету-2020 наголосив, що завдання Кабміну по субсидіях полягає в тому, щоб малозабезпечені сім'ї не витрачали на оплату комуналки понад 15% свого сукупного доходу.

Також чиновник заявив, що субсидію отримають в цьому опалювальному сезоні віх, хто це потребує.

За словами прем'єра, влада працює над оптимізацією системи субсидій.

Субсидію в Україні призначатимуть за новими правилами (Фото: колаж РБК-Україна)

Так, умови отримання субсидій, незважаючи на чутки, обіцяють не змінювати - перед цим повідомлялося, що українцям будуть відмовляти в призначенні субсидії, якщо витрати домогосподарства на оплату комунальних послуг становлять суму менше 20% від сукупного доходу.

Було розширено перелік категорій, які можуть розраховувати на держпідтримку: спрощується оформлення субсидій для дитячих будинків сімейного типу, сільських пенсіонерів та військовослужбовців.