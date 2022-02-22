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Як позбутися нудоти в літаку: експерти назвали дієві способи

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Вівторок 22 лютого 2022 18:48
Як позбутися нудоти в літаку: експерти назвали дієві способи Як позбутися нудоти в літаку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто під час перельоту літаком дітей або дорослих може знудити. Тому бортпровідники поділились методами, які допоможуть подолати це неприємне відчуття.

Про це пише Тhe Sun.

Зокрема, члени екіпажу назвали способи, щоб перестати почуватися погано на борту авіарейсу. Як виявилось все завдяки спеціальним напоям.

За словами фахівців, у чашку потрібно налити колу і переливати її з однієї місткості в іншу 10 разів.

Зазначається, що до десятого заходу має вийти рідина з найменшою кількістю газу. Тому, якщо людині стало погано, то потрібно повільно випити таку полу. Після цього симптоми нудоти помітно зменшаться.

Також інші фахівці рекомендують зробити таку саму процедуру з лимонадом.

Все тому, що цитрусові допомагають при повітряній хворобі. Експерти додають, що можна змащувати соком лимона чи лайма гарячу чашку і давати пасажиру понюхати. Це допоможе подолати нудоту.

Як позбутися нудоти в літаку: експерти назвали дієві способиЯк позбутися нудоти в літаку (freepik)

До того ж у такій проблемі допоможе імбирний чай, адже смак кореня під час польоту добре заспокоює шлунок.

Окрім того, перед від'їздом бажано добре виспатися і ні в якому разі не вживати алкогольні напої. Нудота може виникнути, якщо ви голодні. Тому перед від'їздом слід перекусити, але не наїдатися. Продукти перед дорогою бажано вживати легкі, натуральні, без хімічних добавок і консервантів.

Раніше ми повідомляли, як найближчим часом можуть змінитися правила подорожей.

Також ми писали, що стюардеса розповіла, як екіпаж літака обманює пасажирів.

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