Стюардесса назвала главные признаки, что с самолетом во время полета что-то не так
Во время путешествий в другие страны все обычно выбирают самолеты. В частности, есть некоторые признаки, которые могут указывать на то, что во время полета что-то пошло не так. Следует наблюдать за поведением членов экипажа.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Что должно насторожить
Бывшая стюардесса Лиза Хьюз рассказала, что одним из тревожных колокольчиков является то, когда члены экипажа начинают активно общаться с кабиной пилотов. Если в этот момент они сильно нервничают, то экипаж что-то сильно беспокоит.
Также члены экипажа готовят аварийное оборудование, можно начинать готовиться к тревожному объявлению.
Необычные шумы, вибрации или внезапное изменение высоты могут указывать на механические проблемы.
Также к признакам, что что-то идет не по плану, входит:
- смену в освещении салона самолета
- развертывание кислородных масок
- ввод аварийных протоколов
Когда возможна аварийная посадка
Гьюз назвала случаи, когда может потребоваться аварийная посадка самолета:
- технические неполадки самолета
- экстренные медицинские ситуации
- угрозы безопасности
- сложные погодные условия
Когда нужна аварийная посадка, то сначала об этом уведомляют людей, которые находятся в самолете и информируют об их действиях. После приземления, если потребуется эвакуация, экипаж должен обеспечить, чтобы все могли высадиться из самолета как можно безопаснее.
Что нельзя делать в самолете
Откажитесь от лишнего багажа в самолете
Многие пассажиры берут в самолет сумки, рюкзаки и другие вещи, которые можно оставить в основном чемодане. Это создает дискомфорт и занимает много места.
Употреблять свой алкоголь на борту
Если вы думаете, что поблизости нет бортпроводника, не следует забывать, что об этом сообщают другие пассажиры. Таким поведением вы рискуете получить отказ в будущих полетах.
Позаботьтесь о размере своих сумок
Сумка должна размещаться на верхней полке или под сиденьем. Однако бортпроводники не обязаны помогать пассажирам с этим.
Пренебрегать инструктажем от бортпроводников
Когда вы видите бортпроводников, демонстрирующих безопасность, вы должны сидеть и подождать, пока не исчезнет знак "Пристегните ремни". В экстренной ситуации просто вызовите стюардессу.
Не молчите, если вам плохо
Если вы чувствуете головокружение, паническую атаку или дискомфорт, сразу сообщайте об этом бортпроводникам. Следует вовремя обратиться за помощью.
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